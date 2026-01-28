Многие считают такое лакомство непростым в приготовлении, но это не так.

Одним из самых вкусных десертов французской кухни считается меренговый рулет - рецепт его, по легенде, впервые появился в Швейцарии. Кондитер Гаспарини увлекся взбиванием белков, превратив их в пышную пену. Затем эти белки были отправлены в духовку и получились не такими, как обычное безе, а более нежными с тягучей, почти кремовой текстурой.

Меренговый рулет - классический рецепт

Меренговый рулет в домашних условиях теперь сможет приготовить практически любая хозяйка, но только если строго придерживаться технологии. В целом, это правило касается любой выпечки, но так как основной ингредиент десерта требует особенного внимания, следует подойти к процессу его выпекания очень серьезно.

Ингредиенты для меренги:

130 граммов белков;

щепотка соли;

180 граммов сахарной пудры;

10 граммов кукурузного крахмала.

Ингредиенты для крема;

200 граммов маскарпоне или другого сливочного сыра;

50 граммов сахарной пудры;

100 мл 33% сливок;

100 граммов любых свежих ягод (лучше всего - клубники).

Запоминайте, как готовить меренговый рулет - простой рецепт начинается с работы над белками. Их нужно взбить с щепоткой соли в абсолютно сухой емкости миксером на низких оборотах до образования пены, как у пива. Затем увеличить скорость до средней и, продолжая взбивать, постепенно подсыпать сахарную пудру. Не выключая миксер, необходимо ставить обороты всё выше и выше, взбивать до полного растворения сахара. В конце всыпать крахмал и аккуратно перемешать массу.

Разогреть духовку до 140-150 градусов, выложить смесь на противень, застеленный пергаментом, выпекать 20-25 минут до золотистого цвета. По истечение времени меренгу достать из духовки, переложить на чистый пергамент, предварительно сняв использованный, и остудить корж.

В чаше миксера взбить маскарпоне и сахарную пудру до однородной массы. В отдельной миске взбить сливки до устойчивых пиков, затем смешать со сливочным сыром и сахаром. Ягоды вымыть и обсушить.

На остывший корж выложить крем, сверху разместить ягоды. Используя пергамент, аккуратно свернуть меренгу в рулет. Если корочка будет трескаться, не переживайте - так и должно быть. В конце полностью завернуть рулет меренговый в пергамент и убрать в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем стабилизировался. Охлажденный десерт можно будет подать к столу, украсив ягодами, кремом, шоколадом, кокосовой стружкой или другими добавками.

