Одним из самых вкусных десертов французской кухни считается меренговый рулет - рецепт его, по легенде, впервые появился в Швейцарии. Кондитер Гаспарини увлекся взбиванием белков, превратив их в пышную пену. Затем эти белки были отправлены в духовку и получились не такими, как обычное безе, а более нежными с тягучей, почти кремовой текстурой.
Меренговый рулет - классический рецепт
Меренговый рулет в домашних условиях теперь сможет приготовить практически любая хозяйка, но только если строго придерживаться технологии. В целом, это правило касается любой выпечки, но так как основной ингредиент десерта требует особенного внимания, следует подойти к процессу его выпекания очень серьезно.
Ингредиенты для меренги:
- 130 граммов белков;
- щепотка соли;
- 180 граммов сахарной пудры;
- 10 граммов кукурузного крахмала.
Ингредиенты для крема;
- 200 граммов маскарпоне или другого сливочного сыра;
- 50 граммов сахарной пудры;
- 100 мл 33% сливок;
- 100 граммов любых свежих ягод (лучше всего - клубники).
Запоминайте, как готовить меренговый рулет - простой рецепт начинается с работы над белками. Их нужно взбить с щепоткой соли в абсолютно сухой емкости миксером на низких оборотах до образования пены, как у пива. Затем увеличить скорость до средней и, продолжая взбивать, постепенно подсыпать сахарную пудру. Не выключая миксер, необходимо ставить обороты всё выше и выше, взбивать до полного растворения сахара. В конце всыпать крахмал и аккуратно перемешать массу.
Разогреть духовку до 140-150 градусов, выложить смесь на противень, застеленный пергаментом, выпекать 20-25 минут до золотистого цвета. По истечение времени меренгу достать из духовки, переложить на чистый пергамент, предварительно сняв использованный, и остудить корж.
В чаше миксера взбить маскарпоне и сахарную пудру до однородной массы. В отдельной миске взбить сливки до устойчивых пиков, затем смешать со сливочным сыром и сахаром. Ягоды вымыть и обсушить.
На остывший корж выложить крем, сверху разместить ягоды. Используя пергамент, аккуратно свернуть меренгу в рулет. Если корочка будет трескаться, не переживайте - так и должно быть. В конце полностью завернуть рулет меренговый в пергамент и убрать в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем стабилизировался. Охлажденный десерт можно будет подать к столу, украсив ягодами, кремом, шоколадом, кокосовой стружкой или другими добавками.