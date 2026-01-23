Всего два средства могут очистить плиты из любых материалов, и они наверняка есть у вас дома.

Плиты подвергаются значительным нагрузкам, и независимо от типа – газовые, электрические или стеклокерамические – их необходимо регулярно очищать.

Плита же – основной источник загрязнения на кухне, а потому в отношении нее рекомендуется легкая очистка после каждого использования и глубокая – еженедельно, в зависимости от частоты приготовления пищи.

Интернет-издание "The Spruce" пишет, как очистить плиту от старого жира и нагара без дорогостоящих средств и инструментов.

Как убрать застарелый жир с газовой плиты – правильный способ, чтобы не повредить горелки

Перед началом очистки газовой плиты обязательно выключите конфорки и убедитесь, что они остыли.

Наполните раковину или ведро горячей водой, добавьте 1 ч. л. моющего средства с обезжиривающим компонентом на литр воды. Замочите решетки и крышки горелок на 15 минут.

Затем очистите решетки губкой или щеткой. Чтобы удалить пригоревшую пищу, присыпьте губку содой и снова потрите. Промойте и высушите.

Ручки управления снимите, вымойте в горячей мыльной воде, ополосните и протрите мягкой тканью.

Поверхность плиты протрите губкой, смоченной в горячей мыльной воде.

Если вы не знаете, чем отмыть старый липкий жир и пригоревшие остатки пищи, лучше обработать их уксусом и посыпать содой. После этого накройте место влажной тканью и через 15 минут удалите загрязнения обычной кухонной губкой. Особое внимание уделите горелкам – остатки моющих средств могут нарушить их работу.

Как очистить электрическую плиту от старого жира и нагара – особый способ, если "домашние" методы не помогают

Чтобы почистить электроплиту с открытыми спиралями, сперва разогрейте конфорки на 3 минуты. Остывшие спирали аккуратно снимите и очистите обе стороны губкой с мыльной водой. Для пригоревших участков используйте соду.

Под спиралями находятся металлические поддоны, которые замачивают на 15 минут в горячей мыльной воде, после чего тщательно очищают с содой. Ручки управления также моют в мыльной воде.

Чем отмыть старый липкий жир под плитой

Если верхняя панель вашей плиты открывается, очистите эмалированную поверхность горячей водой с содой. Для трудных загрязнений обработайте уксусом с содой и оставьте на 15 минут, затем удалите остатки.

После полной очистки протрите все тряпкой, смоченной теплой водой, и высушите. Очень важно при этом не погружать электрические спирали в воду.

Как очистить плиту от сильного нагара – советы для стеклянной или стеклокерамической поверхности

Убедитесь, что плита полностью остыла и все регуляторы выключены. Смешайте 2 стакана горячей воды с 1/2 ч. л. обезжиривающего моющего средства и нанесите раствор губкой или распылителем. Для пригоревшей пищи - оставьте на несколько минут, затем протрите.

Для трудных загрязнений - обработайте уксусом, посыпьте содой, накройте влажной тканью на 15 минут и удалите остатки. Как видите, сода как основной инструмент в каждом методе не меняется, потому что сильно разъедает жир, не портя при этом материал поверхности.

Особо пригоревшую пищу аккуратно соскребите лопаткой, удерживая лезвие плоско к поверхности. После очистки проведите финальную протирку губкой с чистой водой и высушите микрофибровым полотенцем для ровного блеска.

Эта инструкция подходит для регулярной и глубокой очистки любых типов плит, помогая поддерживать их в чистоте и продлевая срок службы.

