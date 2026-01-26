Неправильная эксплуатация печи не только снижает ее эффективность, но и повышает риск пожара или отравления угарным газом.

Когда люди впервые сталкиваются с печным отоплением, часто кажется, что это очень просто: закинул дрова, поджег и радуйся теплу.

Но уже через пару недель становится понятно, что печь – вещь не такая уж и простая. Небольшая ошибка может привести к копоти, дыму и неприятному запаху гари.

Представляем вам 5 самых распространенных ошибок, допускаемых при топке дровяной печи.

Почему нельзя топить печь на ночь – какое оптимальное время розжига

Первая ошибка проявляется в том, когда закрывать поддувало в печи. Некоторые люди делают так: как только в комнате потеплело, сразу же уменьшают подачу воздуха, думая, что дальше топить не надо.

Но проблема в том, что если печь еще не нагрелась как следует, в дымоходе образуется влага, а потом и сажа, которая со временем забивает каналы.

Соответственно, сначала необходимо дать печи хорошо прогреться. Когда дымоход нагреется и тяга станет нормальной, сажи будет гораздо меньше, и чистить печь придется не скоро.

Вторая ошибка, наоборот, связана со слишком долгой топкой – когда печь работает до упора, превращая дом чуть ли не в баню.

В данном случае нужно знать, как правильно топить печь, чтобы не угореть, а точнее – сколько времени.

Продолжительная топка приводит к перегреву – дрова сгорают быстрее, печь изнашивается. В конце концов кладка под печкой может потрескаться, что нередко приводит к просачиванию дыма в дом, что крайне опасно.

Если вы чувствуете запах дыма в доме, следует немедленно открыть окна и затушить печь – иначе есть риск отравления угарным газом.

Чтобы этого избежать, после того как печь начала нормально работать, уменьшите подачу воздуха. Тепло будет распределяться равномерно, печь прослужит дольше, и вы будете в большей безопасности.

Как правильно топить печь, чтобы было тепло и безопасно

Третья ошибка касается привычки подбрасывать дрова в конце топки.

Многим знакомо желание подкинуть ещё одно полено на всякий случай. В итоге печь перегревается, кирпичи раскаляются и постепенно разрушаются. Ремонт потом обходится дорого.

Если вы замечаете за собой похожую привычку, заканчивайте топить чуть раньше, чем хочется. Накопленное тепло все равно постепенно распространится по дому, пусть и не сразу.

Четвертая ошибка появляется, когда люди совершенно не знают, как правильно топить печь дровами и слишком рано закрывают задвижку.

Эта деталь настолько опасна, что об ней нужно писать на дверце каждой печи. Дело в том, что если закрыть дымоход, пока угли еще тлеют, угарный газ пойдет не на улицу, а в дом. Газ медленно распределяется по комнатам, так что его легко не заметить.

Важно дождаться, пока угли полностью прогорят, и только после этого закрывать задвижку. Если где-то еще тлеет, сдвиньте угли к дверце и дайте им догореть.

Наконец, пятая ошибка связана с тем, каким деревом нельзя топить печь. Об этом могут не знать даже опытные владельцы дровяной печи.

Часто в печь кидают все, что горит. Но следует помнить, что разные виды дерева горят по-разному: хвойные выделяют много смолы, береза дает сильный жар, а осина, наоборот, горит слабо.

Ранее мы уже писали о том, как сделать чтобы дрова горели дольше: идеально, для основной топки выбирать дрова одной породы. Лучше всего – березу или дуб. Хвойные дрова лучше использовать только для растопки, потому что смола быстро загрязняет дымоход.

Печь – надежный источник тепла, если правильно с ней обращаться. Если следить за ней, она может служить десятилетиями, но если не соблюдать правила, проблемы появятся быстро.

