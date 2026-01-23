В церковном календаре есть особые поминальные дни, посвященные памяти усопших и молитвам о них.

Родительские субботы - так называются особые дни в православной традиции, когда верующие в храмах и дома поминают усопших и молятся за их души. Таких дней в течение года несколько, часто они привязаны к праздникам или постам и поэтому могут отличаться по датам в новом и старом церковном календаре. Рассказываем, когда будут поминальные субботы в 2026 году, а также о традициях и запретах, связанных с ними.

Родительские субботы 2026 - календарь по новому и старому стилю

Поминовение в церкви совершается каждую субботу, но особенно массово верующие собираются именно в родительские поминальные субботы. Эти даты утверждены в церковном календаре, и в 2026 году они будут в такие дни:

14 февраля - Мясопустная родительская суббота (Вселенская);

7 марта - суббота второй недели Великого поста;

14 марта - суббота третьей недели поста;

21 марта - суббота четвертой недели поста;

30 мая - Троицкая родительская суббота (Вселенская);

24 октября (7 ноября по старому стилю) - Дмитриевская родительская суббота;

четвертая суббота ноября (в этом году это 28 ноября) - проходит поминовение всех, в Украине голодом заморенных.

Вселенскими называют родительские поминальные субботы, когда поминают не только близких, но и всех усопших "от века". Таких суббот две - Мясопустная и Троицкая. Кроме того, существуют поминальные дни, которые могут приходиться не на субботу. К ним относятся:

21 апреля - Радоница;

26 апреля - день памяти жертв Чернобыльской аварии;

8 мая - поминовение погибших во Второй мировой войне;

29 августа - поминовение защитников Украины.

В отдельных регионах Украины отмечают и родительские субботы, не закрепленные в церковном календаре, например, к таким относятся Покровская родительская суббота и Михайловская родительская суббота. Эти традиции появились под влиянием русской церкви и сохраняются в некоторых областях до сих пор.

Что принято и что нельзя делать в родительскую субботу

В родительские субботы в храмах накануне проходят панихиды, а в сам день поминовения - утренние литургии. Верующие, пришедшие в церковь, могут подать записки за упокой, заказать сорокоуст. Несут также в храм "панихидки" - постные продукты - для милостыни нуждающимся. Однако, как отмечают священники, нести что-то в храм необязательно, ведь главное - это искренняя молитва.

Многие верующие посещают кладбища и накрывают дома поминальные обеды. Если же по каким-то причинам нет возможности пойти в храм, молитву можно совершить дома.

Что запрещено делать в такие дни:

плохо вспоминать умерших, впадать в отчаяние и страдать;

поминать усопших алкоголем;

оставлять еду на кладбище;

обижать кого-либо, включая животных;

желать зла или обманывать.

Работать в эти дни можно, но сама родительская суббота должна пройти в тишине, спокойствии и молитве - это помогает душам умерших обрести покой.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2026 с праздниками по новому и старому стилю.

