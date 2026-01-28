Блины по этому рецепту всегда получаются идеальными.

Любители блинов знают, каким привередливым бывает это блюдо. Очень трудно найти рецепт с идеальным балансом молока, муки и яиц, чтобы готовые изделия получались аккуратными и не рвались. К счастью, кулинарные умельцы уже подобрали идеальную комбинацию - это блины 3 стакана.

Рецепт полюбился тысячам кулинаров благодаря своей надежности. Замечено, что приготовленное таким образом блюдо всегда получается безупречным. К тому же запомнить, как готовить блины 3 стакана, нетрудно, поскольку ингредиенты для него даже не нужно измерять на весах.

Блины 3 стакана на молоке и кипятке

Перед приготовлением усвойте важный нюанс: чтобы блины получились удачными, основные ингредиенты должны быть комнатной температуры. Тогда они лучше всего соединятся в тесте. Поэтому молоко и яйца следует заранее достать из холодильника. Также для рецепта лучше использовать специальную блинную сковороду с толстым дном.

Идеальные блины на молоке готовятся из таких продуктов:

один стакан муки;

один стакан воды (кипятка);

один стакан молока;

три крупных или четыре мелких яйца;

три столовые ложки масла;

две столовые ложки сахара;

щепотка соли.

Если у вас нет классического граненого стакана, его можно заменить чашкой или небольшой мерной кружкой. Главное чтобы вода, молоко и мука измерялись одинаковой емкостью.

Яйца соедините с сахаром и щепоткой соли, перемешайте до однородности венчиком. Муку просейте и тщательно вмешивайте в яичную массу, разбивая венчиком комочки. Затем влейте молоко и снова помешивайте смесь, чтобы была гладкой.

Кипяток вливается в тесто последнюю очередь, тонкой струей при постоянном помешивании. Таким образом мы "завариваем" муку и делаем ее наполовину готовой, чтоб блинчики не рвались. В массу влейте масло и по возможности дайте постоять 15-20 минут, чтобы все ингредиенты на блины 3 стакана с кипятком хорошо соединились. Перед выпеканием еще раз перемешайте смесь.

Изделия выпекаются на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом один раз. Готовьте блины на молоке примерно 1-2 минуты с каждой стороны. Чтобы края не обветрились, после приготовления накройте их пленкой или крышкой от кастрюли. Готовое блюдо можно начинить или есть просто так.

