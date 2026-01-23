Из-за полученной на гололеде травмы можно отсудить компенсацию у виновника.

Падение на скользком тротуаре, лестнице подъезда или возле магазина может закончиться не только ушибом, но и длительным лечением и потерей трудоспособности. Для травмированных в некоторых случаях предусмотрена компенсация за травму на гололеде.

Заместитель директора Департамента территориального контроля Киева Константин Чирин рассказал УНИАН, кто отвечает за безопасность таких территорий и может ли пострадавший рассчитывать на возмещение.

Куда жаловаться, если упал на льду - кто несет ответственность за травмы

Ответ на вопрос, что делать, если я упал на гололеде, зависит от того, на какой именно территории это произошло. Ведь за разные участки тротуаров могут отвечать разные лица.

По информации КГГА, в настоящее время в Киеве действуют Правила благоустройства города, которые Киевский городской совет утвердил еще в 2008 году. В соответствии с ними, все предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны ухаживать за теми земельными участками, которые им принадлежат или которые они используют на законных основаниях. Если эти правила не были соблюдены или из-за бездействия было повреждено имущество или пострадали люди, ответственность несет владелец или балансодержатель этой территории. То же самое касается и случаев, когда работы выполняются самовольно - отвечать будет и владелец объекта, и исполнитель работ.

"Придомовые территории многоквартирных и малоэтажных домов, а также прилегающие сооружения должны содержаться владельцем дома или тем, кто отвечает за него по договору, например, управляющей компанией или ОСМД. Приусадебные участки обязаны ухаживать их владельцы или пользователи. По желанию они также могут по договору взять на себя содержание прилегающей территории общего пользования", - отметил Чирин.

Кроме того, подчеркнули в учреждении, все ответственные лица - независимо от формы собственности - должны поддерживать свои территории в надлежащем состоянии, своевременно устранять последствия аварий или стихийных бедствий, соблюдать правила эксплуатации, чтобы объекты оставались безопасными и опрятными. Если из-за нарушения правил благоустройства нанесен ущерб, виновные обязаны возместить убытки, сообщили в Департаменте.

Как получить компенсацию за травму на улице в гололед

По словам адвоката и партнера ЮК "Фемида-Прайм" Натальи Рыженко, в случае получения травмы в результате падения на скользком тротуаре человек имеет право на компенсацию, предусмотренную законодательством Украины, однако на практике получить ее чаще можно только через суд.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, вред, причиненный имуществу или здоровью физического лица, подлежит возмещению лицом, которое его причинило. В случае падения на скользком тротуаре ответственность, как правило, возлагается на балансодержателя или обслуживающую организацию, которая отвечает за содержание территории - коммунальное предприятие, управляющую компанию и т.д.

"Как правило, ответственность должны нести обслуживающие компании, которые не хотят добровольно этого делать", - объясняет она.

"Что касается размера компенсации за полученную травму, то законодательство не устанавливает фиксированной суммы. Возмещение определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Суд или сторона, которая возмещает ущерб, учитывает степень повреждений, расходы на лечение", - пояснила Рыженко.

В отдельных случаях также может быть учтена моральная компенсация. Ключевым моментом в том, можно ли получить компенсацию за падение на тротуаре, является наличие достаточных доказательств. Необходимо доказать сам факт травмирования, ненадлежащее состояние места, где произошло падение, а также причинно-следственную связь между этими обстоятельствами.

В практике есть такие случаи, но они довольно редки. В то же время суд довольно часто становится на сторону потерпевшего, если считает, что доказательств достаточно, подытожила адвокат.

Как получить компенсацию за падение на гололеде от работодателя

Травма, полученная в результате падения на льду, является основанием для оформления больничного, если состояние здоровья человека этого требует. При этом оценку состояния проводит непосредственно врач, и причина травмы не играет роли. То есть не имеет значения, произошла ли травма на работе, по дороге на работу или дома - если человек временно утратил трудоспособность, он имеет право на больничный, отмечает юрист Чирин.

Поэтому, зная, какие травмы можно получить зимой, в таких случаях стоит обращаться к своему работодателю.

справка Константин Чирин Чирин Константин Александрович - заместитель директора Департамента территориального контроля Киева - начальник управления (инспекции) контроля за благоустройством КГГА. Занимает должность с 22 апреля 2024 года, имеет полное высшее юридическое образование, более 30 лет стажа государственной службы и многолетний опыт работы в сфере правопорядка, местного самоуправления и контроля за благоустройством.

справка Наталья Рыженко Адвокат Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного, гражданского и коммерческого права Государственного торгово-экономического университета, адвокат, партнер ЮК «Фемида-Прайм» Научной и практической деятельностью в сфере права занимается с 2012 года. Предметом научных интересов является гражданское право, гражданский процесс, абсолютные права. Как адвокат специализируется на гражданских, семейных, земельных, жилищных, административных спорах. Также практикует в делах об административных правонарушениях и вопросах мобилизации.

