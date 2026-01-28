Планируется, что в 2026 году индексация пенсий будет выше, чем в прошлом году.

Пенсия по инвалидности предоставляется гражданам, признанным полностью или частично нетрудоспособными по решению специальной экспертной комиссии. При этом право на выплаты имеют как работающие, так и неработающие граждане.

Ранее мы уже писали о том, что делать, если не хватает пенсионного стажа, теперь же разберемся, какой размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине и планируются ли изменения с февраля этого года.

Кому полагается пенсия по инвалидности в Украине

Право на выплаты имеют как работающие, так и неработающие граждане, однако на размер пенсии влияют несколько факторов.

Пенсия по инвалидности в Украине оценивается с учетом следующих параметров:

• наличие и продолжительность страхового стажа;

• причина наступления инвалидности;

• факт трудоустройства на момент получения пенсии.

Если необходимого стажа недостаточно, государство гарантирует доплату до минимального уровня пенсионных выплат по инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине – официальная оценка выплат на 2026 год

В 2026 году пенсия по инвалидности в Украине выплачивается согласно действующему законодательству и социальным стандартам, утвержденным государственным бюджетом.

Как сообщает ПФУ, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривень. Этот показатель используется при определении минимальных пенсий, в том числе по инвалидности.

Если вас интересует, какой будет минимальная пенсия по инвалидности – 3 группа, по данным ПФУ, может рассчитывать на:

• 2 520 грн в месяц для неработающих пенсионеров;

• 2 093 грн для работающих пенсионеров, если расчетная пенсия ниже этого уровня;

• 9 478 грн для лиц с инвалидностью из-за войны, независимо от страхового стажа.

При этом реальный размер пенсии может быть выше минимального. Это зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработка, из которого производились отчисления

Сколько платят за 3 группу инвалидности для военных

Назначения пенсий участникам боевых действий регулируется Законом Украины от 09.04.1992 №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Военная пенсия по инвалидности в Украине предусматривается в случаях:

• получения травм или увечий во время службы;

• возникновения инвалидности в течение трех месяцев после увольнения;

• выявления заболеваний, которые связаны с прохождением службы, независимо от времени их проявления.

Лица с инвалидностью III группы среди военнослужащих получают пенсию в размере 60% от пенсионной выплаты по возрасту. Помимо этого, для ветеранов войны устанавливается повышенный минимальный размер пенсионных выплат независимо от стажа.

Как рассчитать пенсию по инвалидности 3 группы в Украине с учетом индексации

Согласно Закону Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсионных выплат для гражданских лиц с инвалидностью III группы равен 50% от пенсии по возрасту.

Пенсия по инвалидности в Украине назначается со дня официального подтверждения инвалидности при условии своевременной подачи заявления в Пенсионный фонд. В случае отсутствия необходимого страхового стажа доплата производится до минимального установленного порога.

Индексация пенсионных выплат также остается актуальной на 2026 год. Как и в предыдущие годы, ее проведение планируется весной. Ожидается коэффициент индексации на уровне 11–15%, однако точное значение будет утверждено Кабинетом Министров отдельным решением.

Важно учитывать ограничения для работающих пенсионеров: индексация применяется только после увольнения или при перерасчете страхового стажа.

