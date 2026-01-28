Пенсия по инвалидности предоставляется гражданам, признанным полностью или частично нетрудоспособными по решению специальной экспертной комиссии. При этом право на выплаты имеют как работающие, так и неработающие граждане.
Ранее мы уже писали о том, что делать, если не хватает пенсионного стажа, теперь же разберемся, какой размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине и планируются ли изменения с февраля этого года.
- Кому полагается пенсия по инвалидности в Украине
- Размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине – официальная оценка выплат на 2026 год
- Сколько платят за 3 группу инвалидности для военных
- Как рассчитать пенсию по инвалидности 3 группы в Украине с учетом индексации
- Вас также могут заинтересовать новости:
Кому полагается пенсия по инвалидности в Украине
Право на выплаты имеют как работающие, так и неработающие граждане, однако на размер пенсии влияют несколько факторов.
Пенсия по инвалидности в Украине оценивается с учетом следующих параметров:
• наличие и продолжительность страхового стажа;
• причина наступления инвалидности;
• факт трудоустройства на момент получения пенсии.
Если необходимого стажа недостаточно, государство гарантирует доплату до минимального уровня пенсионных выплат по инвалидности.
Размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине – официальная оценка выплат на 2026 год
В 2026 году пенсия по инвалидности в Украине выплачивается согласно действующему законодательству и социальным стандартам, утвержденным государственным бюджетом.
Как сообщает ПФУ, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривень. Этот показатель используется при определении минимальных пенсий, в том числе по инвалидности.
Если вас интересует, какой будет минимальная пенсия по инвалидности – 3 группа, по данным ПФУ, может рассчитывать на:
• 2 520 грн в месяц для неработающих пенсионеров;
• 2 093 грн для работающих пенсионеров, если расчетная пенсия ниже этого уровня;
• 9 478 грн для лиц с инвалидностью из-за войны, независимо от страхового стажа.
При этом реальный размер пенсии может быть выше минимального. Это зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработка, из которого производились отчисления
Сколько платят за 3 группу инвалидности для военных
Назначения пенсий участникам боевых действий регулируется Законом Украины от 09.04.1992 №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Военная пенсия по инвалидности в Украине предусматривается в случаях:
• получения травм или увечий во время службы;
• возникновения инвалидности в течение трех месяцев после увольнения;
• выявления заболеваний, которые связаны с прохождением службы, независимо от времени их проявления.
Лица с инвалидностью III группы среди военнослужащих получают пенсию в размере 60% от пенсионной выплаты по возрасту. Помимо этого, для ветеранов войны устанавливается повышенный минимальный размер пенсионных выплат независимо от стажа.
Как рассчитать пенсию по инвалидности 3 группы в Украине с учетом индексации
Согласно Закону Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсионных выплат для гражданских лиц с инвалидностью III группы равен 50% от пенсии по возрасту.
Пенсия по инвалидности в Украине назначается со дня официального подтверждения инвалидности при условии своевременной подачи заявления в Пенсионный фонд. В случае отсутствия необходимого страхового стажа доплата производится до минимального установленного порога.
Индексация пенсионных выплат также остается актуальной на 2026 год. Как и в предыдущие годы, ее проведение планируется весной. Ожидается коэффициент индексации на уровне 11–15%, однако точное значение будет утверждено Кабинетом Министров отдельным решением.
Важно учитывать ограничения для работающих пенсионеров: индексация применяется только после увольнения или при перерасчете страхового стажа.