Некоторым мужчинам могут отказать в оформлении отсрочки от призыва.

Мобилизация в Украине будет продолжаться в феврале 2026 года, если военное положение не будет отменено. В ноябре 2025 года поменялись правила оформления отсрочки - документы больше не нужно приносить в ТЦК лично. Теперь заявление подают через мобильное приложение "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Мы разобрались, как будет предоставляться отсрочка от мобилизации по новому закону, кто имеет на нее основания и на какой период дается этот статус.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Закон "О мобилизации" содержит перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка. Они перечисляются в Статье 23. На данный момент нет информации о том, что этот список собираются сократить или расширить, поэтому в феврале он, вероятно, останется таким же.

Итак, в 2026 году получат отсрочку и не будут мобилизованы такие категории:

Отцы-одиночки, а также отцы и опекуны ребенка с инвалидностью.

Многодетные отцы, если не имеют долгов по алиментам.

Забронированные сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Лица с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется непригодным к службе мужчинам, если их болезнь есть в Приложении 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе".

Лица, ухаживающие за совершеннолетним ребенком или другими родственниками с инвалидностью или недееспособностью. Отсрочка по уходу за родителями и другими близкими предоставляется только если родные нуждаются в постоянном уходе.

Студенты, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме.

Ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Освобожденные из российского плена.

Отсрочка по новым правилам, принятым 3 месяца назад, теперь оформляется в ЦПАУ, если документы для подтверждения есть только в бумажном виде, или "Резерв+", если бумаги оцифрованы.

На сколько дается отсрочка от мобилизации в Украине

В большинстве случаев такой статус предоставляется до окончания военного положения, которое продлевают каждые 3 месяца, то есть на 90 дней. После этого отсрочка должна продлиться в "Резерв+" автоматически, о чем пользователю придет уведомление.

Отсрочка по инвалидности или состоянию здоровья может оформляться на 6-12 месяцев, после чего лицу нужно снова пройти перекомиссию в ВВК. При некоторых серьезных заболеваниях такой статус дают бессрочно.

Для студентов освобождение от призыва действует на весь период обучения, в том числе на каникулах.

Кому отсрочка от мобилизации не предоставляется

В некоторых случаях в получении отсрочки мужчине могут отказать, даже если у мужчины есть основания на оформление.

Например, отсрочка для студентов не предоставляется, если лицо получает второе и более высшее образование, или учится на заочной форме.

Многодетных отцов могут не освободить от мобилизации, если они не содержат детей жены либо имеют задолженность по алиментам перед собственными. Также все трое детей должны быть несовершеннолетними, и если один из них достигнет 18 лет, отсрочки не будет.

Освобождение от призыва по уходу за родственниками получить не так просто. Если мужчина не сможет доказать факт недееспособности родного, или ухаживать за близким могут и другие родственники, то в получении отсрочки могут отказать.

Отсрочка по профессии, то есть бронь от мобилизации, не предоставляется сотрудникам с зарплатой меньше 21617,50 гривень в месяц.

Если лицо считает отказ необоснованным, то может попробовать оспорить его в суде.

