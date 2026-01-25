Отсрочка лицам с инвалидностью будет предоставляться по новым правилам.

Во время военного положения мобилизация в Украине затрагивает большинство мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Однако некоторые украинцы имеют право на оформление отсрочки, с которой их не могут призвать на фронт без согласия. Мы разобрались, входят ли в их число люди с серьезными заболеваниями и какая группа инвалидности освобождает от мобилизации.

С какой инвалидностью не берут на войну

В Законе Украины "О мобилизации" есть 23 статья, в которой говорится, что лица с инвалидностью получают право на отсрочку. Это не зависит от группы, конкретного диагноза или длительности заболевания. Поэтому не стоит переживать, подлежат ли мобилизации лица с инвалидностью 3 группы в Украине или с любой другой.

Как оформляется отсрочка по инвалидности 2026

По новым правилам, принятым в ноябре 2025 года, отсрочка от мобилизации теперь оформляется не в ТЦК, а в Центрах административных услуг или приложении "Резерв+". Как уже говорилось ранее, нет правила о том, с какой инвалидностью не берут в армию - отсрочку дадут всем лицам с таким статусом.

Если мужчина впервые получает инвалидность, ему нужно обратиться к семейному врачу и получить направление на Медико-социальную экспертную комиссию. МСЭК оценивает состояние украинца и решает, какую группу инвалидности предоставить и на какой срок. С такой справкой можно подать заявление на отсрочку. Если все документы есть в цифровом формате, то это можно сделать через "Резерв+". В иных случаях обращаться нужно в Центр административных услуг.

В Законе "О мобилизации" говорится, что отсрочка по инвалидности может предоставляться на срок 6-12 месяцев, после чего нужно будет пройти повторную перекомиссию. Это возможно для лиц с не очень тяжелыми заболеваниями. Но некоторые диагнозы и состояния предусматривают бессрочную отсрочку. Тогда статус мужчины будет автоматически продлеваться в "Резерве".

Когда мобилизация с инвалидностью возможна

Среди мужчин с тяжелыми заболеваниями есть и те, кто хочет стать военнослужащими. Поэтому желающие присоединиться к ВСУ задаются вопросом, берут ли с инвалидностью в армию.

Мужчины с любой группой могут подписать контракт с выбранной бригадой, если захотят. Это единственный вариант, когда мобилизация лиц с инвалидностью будет законной - если добровольца возьмут в армию.

Также такого мужчину могут призвать, если у него есть инвалидность, но о ней не знают в ТЦК и отсрочка официально не оформлена. Тогда мобилизация будет законной, ведь у лица нет никаких основания для освобождения. Поэтому таким украинцам нужно самостоятельно подать заявление и следить за тем, чтобы отсрочка отображалась в "Резерве".

