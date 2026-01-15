Некоторые студенты могут потерять отсрочку, если не соблюдают важные правила.

Мужчины призывного возраста знают, что мобилизация студентов пока не проводится, потому что такие мужчины имеют право на отсрочку. Однако от призыва освобождаются не все. Некоторые студенты вузов могут оказаться на фронте.

А еще в Украине обсуждают, что в будущем может появиться отмена отсрочки для студентов 25 лет и старше.Адвокат в LESHCHENKO & PARTNERS Даниил Трясов рассказал в комментарии УНИАН, действительно ли у правительства есть такие планы и кого могут мобилизовать, если подобный закон будет принят.

При каких условиях предоставляется отсрочка для студентов

Как пояснил эксперт, в соответствии со статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в настоящее время право на отсрочку имеют соискатели профессионального, специального, предвысшего и высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения. Эти лица также должны получать уровень образования выше того, который они получили ранее. Еще отсрочку могут получить докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Видео дня

Важно отметить, что отсрочка студентам предоставляется только в случае получения первого образования, то есть второе и последующие такого права не дают. Также от призыва не освобождает заочное обучение.

Что говорит новый закон о мобилизации студентов

Напомним, что мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Сейчас студенты имеют отсрочку независимо от возраста, но в правительстве обсуждается возможность отмены такого права для украинцев старше 25 лет.

Адвокат объясняет - есть постановление парламента "О принятии за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий заключения контракта о прохождении военной службы и предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации". Этот законопроект подан Кабмином, и он был зарегистрирован в Раде 8 декабря 2025 года. Регистрационный номер документа - Закон №14283.

В парламентском постановлении также говорится, что проект закона должен доработать Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с учетом предложений и поправок от субъектов права законодательной инициативы (в частности, от нардепов и членов правительства) и внести его на рассмотрение для второго чтения. Новой редакции законопроекта №14283 еще нет.

Также адвокат рассказал, что в Раде сейчас два законопроекта правительства о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Парламентарии проголосовали за документ, внесенный 31 июля 2025 года, и в его тексте вообще не было указаний о привязке предоставления отсрочки студентам к возрасту. Возможно, в последний момент была внесена поправка об отмене отсрочки для тех лиц, которым на момент начала обучения уже исполнилось 25 лет. Во втором чтении Рада не поддержала этот законопроект.

"В то же время во втором законопроекте - 14283, также нет упоминания об отмене предоставления права на отсрочку лицам, которым уже более 25 лет, и я не исключаю, что в этот документ они могут внести такую поправку", - добавил эксперт.

Ранее в Раду подавали уже не один законопроект, которым предлагалась отмена отсрочки для студентов, основываясь на возрасте. И было много возражений по поводу этих документов, юридические управления (в частности, Главное юридическое управление Аппарата Рады) давали заключения, что в них есть признак дискриминации по возрасту.

Кто из студентов потеряет отсрочку, если закон примут

"Если бы закон приняли, то логичнее, на мой взгляд, будет отмена отсрочки для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Возможно, всем, а возможно - только тем лицам, которым более 25 лет. Таким образом, лица не потеряют право на образование, но при этом они не будут иметь возможность оформить отсрочку", - объясняет адвокат.

УНИАН уточняет - поскольку закон на данный момент не принят, мобилизация студентов в Украине в 2026 году возможна для соискателей второго и более, а также заочного образования.

Также важно помнить, что отсрочка для студентов после 25 лет не оформляется автоматически. Абитуриенту нужно самостоятельно подать заявление через ЦНАП или "Резерв+". Если этого не сделать, то у мужчины не будет отсрочки и по закону его можно мобилизовать.

справка Данила Трясов Адвокат Окончил Одесскую юридическую академию. Специализируется на гражданском, семейном, хозяйственном праве и процессе, административном праве, а также имеет практику в санкционных делах и спорах, связанных с финансовыми и банковскими правоотношениями. Имеет более 10 лет опыта юридической деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: