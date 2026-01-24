Если у лица менее 15 лет стажа, вместо пенсии назначается социальная помощь.

Пенсионная реформа, введенная в 2017 году, ежегодно повышает требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Из-за этого все больше украинцев, достигая пенсионного возраста, сталкиваются с ситуацией, когда необходимого стажа не хватает. А значит, возникает вопрос: на что они могут рассчитывать вместо обычных выплат.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала УНИАН, сколько стоит купить 1 год стажа в Украине, если имеющегося не хватает, и что делать таким гражданам.

Какой будет пенсия, если в 60 лет не хватает стажа

Как объяснила эксперт, согласно реформе 2017 года, ежегодно увеличиваются требования к количеству лет страхового стажа. Начиная с 25 лет в 2018 году, минимальный стаж для пенсии в Украине в 2026-м достиг уже 33 лет.

"Если у человека не хватает стажа по достижении 60 лет, то он может выйти на пенсию в 63 года при наличии в 2026 году от 23 лет стажа, или в 65 лет, имея 15 лет стажа", - рассказала Воронкова.

Вместе с тем, отмечает адвокат, если у человека меньше 15 лет стажа в 60-летнем возрасте, то пенсия не назначается. Вместо этого может быть начислена социальная помощь. Это не страховая пенсия, а вид государственной поддержки для людей, достигших пенсионного возраста, но не приобретших минимально необходимый страховой стаж. Социальная помощь выплачивается из государственного бюджета, а не из Пенсионного фонда, ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и в 2026 году составляет 2595 гривен.

Существует еще один вариант, что делать, если не хватает пенсионного стажа.

"Недавно появилась возможность оформить базовую социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета министров "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи". Размер такой выплаты составляет уже 4500 грн, однако там более строгие требования к получателям. К тому же нельзя получать и базовую, и социальную помощь одновременно", - пояснила эксперт.

Как докупить стаж в Пенсионном фонде Украины

По словам Воронковой, если у человека по достижении пенсионного возраста не хватает стажа, то такое лицо, согласно Закону Украины №2464, имеет право заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования - другими словами, "докупить" себе годы стажа.

Минимальный срок действия договора - 1 год (кроме случаев разовой оплаты). В течение этого периода лицо ежемесячно уплачивает не менее 22% от минимальной зарплаты, действовавшей на момент заключения договора. Адвокат рассказала, сколько стоит купить 1 год стажа для пенсии: в январе 2026 года - 1902,34 грн/месяц. Взносы засчитываются в страховой стаж независимо от того, уплачивало ли лицо больше минимальной суммы.

Воронкова добавляет, что отдельно законом предусмотрена возможность единовременной доплаты за предыдущие периоды, когда человек не был застрахован (в том числе за 2004–2010 годы).

"В таком случае минимальная сумма за каждый месяц составляет двойной минимальный взнос на дату заключения договора (в январе 2026 года - 3804,68 грн в месяц). Оплатить всю сумму необходимо в течение 10 дней после заключения договора. Докупить себе стаж можно только за годы, когда лицо не было официально трудоустроено", - объясняет адвокат.

Платежи осуществляются по реквизитам, указанным в договоре, в том числе с использованием банковской карты - независимо от фактического места пребывания человека, а также могут быть осуществлены третьим лицом в интересах пенсионера.

Как назначается социальная помощь пенсионерам без стажа

Как объясняет Воронкова, для получения выплат при отсутствии необходимого количества стажа лицо может обратиться в орган социальной защиты (ЦНАП, уполномоченные общины), сервисный центр Пенсионного фонда, через портал "Дія" или личный кабинет на портале ПФУ.

Необходимые документы:

заявление;

паспорт;

ИНН;

свидетельство о рождении (если нужно);

справка формы ОК-5;

декларация о доходах и имуществе.

Адвокат подчеркивает, что помощь назначается со дня подачи заявления, если условия выполнены. Если лицо недееспособно, требуется решение суда о недееспособности и установлении опекунства. Тогда социальная пенсия в 60 лет оформляется опекуном.

"Исходя из изложенного, могу посоветовать всегда проверять зачисленный Пенсионным фондом стаж и обоснованность отказа в назначении пенсии, поскольку очень часто случаются ошибки при расчетах. Важно не стесняться обращаться в суд за защитой своих прав", - рекомендует адвокат.

