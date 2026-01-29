Стал известен размер минимальной суммы выплат лицам с инвалидностью.

Некоторые украинцы считаются нетрудоспособными из-за серьезных заболеваний и не могут работать. Для таких граждан существует специальная государственная помощь - пенсия по инвалидности. Её размер зависит от тяжести диагноза и его стажа. В 2026 году выплаты людям с инвалидностью вырастут из-за повышения прожиточного минимума.

Какая в 2026 году пенсия по инвалидности в Украине

Чтобы лицу начали выплачивать такой вид помощи, нужно не только иметь подтвержденную инвалидность, но и достаточно лет стажа. Полная таблица с требованиями содержится на сайте Пенсионного фонда. Как правило, чем в более раннем возрасте человеку установлена инвалидность, тем меньше стажа нужно иметь для пенсии.

Например, если инвалидность 3 группы установлена украинцу в 25 лет, то ему необходимо иметь 2 года страхового стажа для назначения пенсии. Но в 50 лет при аналогичном заболевании требуется не менее 12 лет.

Если стажа достаточно, украинец может получить выплаты от государства. Люди, которым установлена 1 группа, получают самую большую сумму - 100% от пенсии, которую они бы получали по возрасту.

Остальным категориям тоже насчитается пенсия по инвалидности - 2 группа получит 90%, а 3 группа - 50%.

При этом минимальные выплаты по возрасту в 2026 году составят 2595 гривень. Поэтому лица с 1 группой и достаточным количеством стажа получат не меньше этой суммы. Таким образом можно посчитать, какой будет минимальная пенсия по инвалидности в Украине у остальных групп. Для 2 группы это 90% от 2595, то есть примерно 2336 гривень, а для 3 группы примерно 1298 гривень.

Какие будут выплаты по инвалидности, если не хватает стажа

Если инвалидность установлена недавно и стажа еще не хватает, вместо обычной назначается социальная пенсия по инвалидности от органов соцзащиты. Её размер равен 100% минимума для нетрудоспособных лиц. Напомним, в 2026 году такой прожиточный минимум составит 2595 гривень, и именно столько получат украинцы без стажа.

Когда такой человек достигнет возраста 60 лет, то может перейти на пенсию по возрасту. Если диагноз поставлен незадолго до достижения пенсионного возраста, такая помощь обычно оказывается более выгодной, чем выплаты по инвалидности в Украине, особенно для 3 группы.

Отдельно стоит упомянуть, что к военным требования по стажу могут не применяться, а размер выплат у них привязан к сумме обеспечения.

