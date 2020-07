Создатели мобильной игры собрали миллион долларов на борьбу с COVID-19

Разработчики Sky: Children of the Light собрали средства всего за месяц.

Студия Thatgamecompany, создавшая игры Journey и Sky: Children of the Light собрала миллион долларов на борьбу с COVID-19.

Об этом разработчики сообщили на своем официальном сайте.

Еще в мае в условно-бесплатной игре Sky: Children of the Light разработчики запустили ивент под названием Days of Healing, в рамках которого пользователи могли приобрести внутриигровой предмет – цветок. Все средства с продажи были направлены в гуманитарную организацию «Врачи без границ» для борьбы с пандемией COVID-19.

Всего за четыре недели студии удалось собрать более одного миллиона долларов.

«Изначально мы подумали, как наша студия может помочь во время пандемии. Мы и представить не могли, что внутриигровой альтруизм перерастет в реальные действия и помощь работникам на передовой», – отметил Дженова Чен, сооснователь студии Thatgamecompany.

Напомним, условно бесплатная приключенческая игра Sky: Children of the Light вышла на iOS в 2019 году, а в 2020-м – на Android. В этом году релиз игры должен состояться еще и на Nintendo Switch.

