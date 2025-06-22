Главная сценаристка поделилась, что идея сюжета третьего акта к ней пришла во сне.

На канале блогера Skill Up вышел документальный фильм почти на два часа о создании Clair Obscur: Expedition 33. Видео охватывает весь путь Sandfall Interactive от крошечной команды до студии, которая выпустила одного из главных претендентов на звание "Игры года".

Блогер пообщался с ключевыми разработчиками, актёрами Беном Старром и Дженнифер Инглиш, а также собрал кучу закулисных подробностей.

Например, выяснилось, что большая часть команды на старте - это настоящие новички. Например, арт-директор, сценаристка и композитор до этого вообще не делали игры.

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Основатели Sandfall провели более двухсот собеседований, чтобы набрать команду, и только после вертикального среза, показанного на GDC, смогли привлечь издателя Kepler Interactive.

На пике над игрой работало около 50 человек, включая корейских аниматоров и разработчиков Scorn, которые помогали с консольными версиями. Хотя костяк студии был небольшим, вклад внесли десятки актёров, тестировщиков и переводчиков.

Один из примечательных моментов - это то, как Unreal Engine 5 позволил маленькой команде добиться графики уровня AAA-проектов. По словам технического директора, пять лет назад это потребовало бы серьёзных компромиссов.

Интересно, как менялась сама идея игры. В ранних концептах были зомби, пришельцы и драконы, но инвесторы попросили студию придумать что-то по-настоящему оригинальное. Так началась творческая перезагрузка, и игра приобрела облик, вдохновлённый Прекрасной эпохой во Франции.

Сценаристка Дженнифер Свеберг-Йен рассказала, что третий акт игры вырос из её рассказа, который ей приснился, а потом превратился в черновик. До Sandfall она занималась совсем другими делами, включая участие в эксперименте NASA, где она два месяца провела в ангаре, моделирующем миссию на астероиде, что тоже отразилось в сюжете.

Композитор Лориен Тестар начал заниматься музыкой только в 16 лет, сначала он увлекался гитарой, а после пробовал писать музыку к трейлерам старых игр, к примеру, к Donkey Kong.

Звёздные актёры Чарли Кокс и Энди Сёркис, как выяснилось, не входили в продюсерский бюджет, а гонорары им оплачивали из бюджета на рекламу, и, по большей части, их участие в игре - это маркетинг.

Бюджет игры не раскрывают, но команда подчёркивает, что он не был заоблачным. А вот продажи приятно удивили: за первые 33 дня продано свыше 3.3 миллиона копий.

Ранее Хидео Кодзима назвал команду разработчиков Expedition 33 идеальной. По его информации, над игрой работали 33 человека и 1 собака.

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