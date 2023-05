Тираж превысил 20 миллионов.

Elden Ring уже можно считать современной классикой. Игра при всей своей сложности сумела понравиться огромной аудитории и подавляющему большинству критиков. Это подтверждают не только высокие оценки, но и продажи. Недавно стало известно, что тираж проекта преодолел новую важную отметку.

Информацией о количестве реализованных копий поделилось издательство Bandai Namco в финансовом отчете за прошлый год. Согласно данным из документа, продажи Elden Ring составили 20,5 миллиона копий. Это колоссальный показатель, который подтверждает успех игры.

Для сравнения можно взять тираж Horizon Forbidden West, вышедшей почти в одно время с экшен-RPG FromSoftware. Продажи приключенческого боевика Guerrilla Games достигли отметки 8,4 млн копий. То есть показатель в 2,5 раза меньше, хотя это был сиквел состоявшейся игры.

Видео дня

Тем временем из годового финансового отчета Kadokawa Corporation, материнской компании FromSoftware, стало ясно, что дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring не выйдет до апреля 2024 года. Такой вывод напрашивается из прогнозов в документе. Kadokawa готовится к снижению продаж и доходов в текущем финансовом году. Падение должны компенсировать Armored Core VI Fires of Rubicon, новые игры Spike Chunsoft и неназванный проект для мобильных платформ. Shadow of the Erdtree в списке нет, а значит — дополнение выйдет позже марта 2024-го.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: