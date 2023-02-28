Никаких подробностей добавки пока нет.

Многие пользователи ожидали, что японская студия FromSoftware на годовщину Elden Ring — лучшей игры 2022 года по версии The Game Awards — представит дополнение. Разработку добавки ранее подтверждали утечки и слухи от инсайдеров, поэтому такой шаг выглядел логичным. Однако 25 февраля фанатов оставили без анонса. Создатели решили подождать три дня и только сейчас объявили о существовании DLC.

Дополнение получило название Shadow of the Erdtree. Оно позволит игрокам окунуться в новое приключение на территории Междуземья. Увы, на этом подробности закончились. Ни о сюжете, ни о геймплейных новшествах FromSoftware не рассказала.

Анонс сопроводили лишь одним рисунком. На нем изображено Древо Эрд, которое почернело и утратило золотое свечение. Судя по картинке и названию дополнения, пользователи столкнутся с какой-то напастью, осквернившей главную святыню в мире игры. Дата релиза Shadow of the Erdtree пока тоже не сообщается.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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