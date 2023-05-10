Guerrilla Games опубликовала информацию в честь своего двадцатилетия.

В честь своего двадцатилетия студия Guerrilla Games раскрыла информацию о продажах игр серии Horizon. Франшиза разошлась огромным тиражом за шесть лет.

Разработчики поделились статистикой в Twitter. Сначала они поблагодарили своих фанатов, которые вместе с компанией прошли путь от шутеров в серии Killzone до Horizon. Затем создатели написали: "По состоянию на 16 апреля франшиза Horizon была продана в количестве более 32,7 млн. единиц по всему миру, из которых Horizon Forbidden West была продана в количестве более 8,4 млн. единиц. Миллионы людей открыли для себя Horizon благодаря подписке PlayStation и [нашим] инициативам, включая PS Plus и Play at Home".

В последнем предложении разработчики упомянули подписочный сервис Sony, куда входят обе части франшизы, и раздачу Horizon Zero Dawn во время пандемии коронавируса. Однако в публикации Guerrilla Games говорится именно о продажах. Статистика по количеству игроков, опробовавших игры серии, должна быть в разы больше.

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Важно отметить, что тираж указан по состоянию на 16 апреля, то есть до релиза сюжетного дополнения Burning Shores к Horizon Forbidden West. Добавка могла поспособствовать увеличению продаж.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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