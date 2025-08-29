Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding считает, что нужно черпать вдохновение из реальности.

Хидео Кодзима побывал на конференции New Global Sport Conference, где признался, что почти не играет в игры и черпает вдохновение из других форм искусства и жизни. У геймдизайнера слишком мало свободного времени, чтобы проводить его в виртуальных мирах.

"Игры требуют много времени, и я, вероятно, прохожу всего одну игру в год. Я играю в свои проекты, делая заметки, но мне приходится мыслить нестандартно. Для меня важнее то, что происходит за пределами игрового мира, ведь именно это я стараюсь вложить в свои игры", – сказал Кодзима.

Главный тезис Кодзимы заключается в том, что создатели игр должны черпать вдохновение из других сфер жизни. Геймдизайнер привел в пример "Акиру" и "Призрака в доспехах". Эти аниме стали культовыми и произвели революцию в индустрии, потому что их создатели не слепо копировали другие японские мультфильмы, а адаптировали западное кино в японском анимационном стиле.

Молодежь много игра в игры, что хорошо. Но вдобавок ко всему людям необходимо знакомиться с другими видами искусства, чтобы затем использовать этот опыт для создания новых игр – продолжает Кодзима.

Отец Metal Gear Solid и Death Stranding посоветовал начинающим разработчикам начать мыслить нестандартно и черпать вдохновение из разных источников, чтобы стать настоящими творцами.

Мы же напомним, что на днях главе Kojima Productions стукнуло 62 года. В ответ на поздравления в соцсетях он заявил, что не собирается уходить на пенсию, а будет делать игры до тех пор, пока жив.

Последним проектом "гения" стал приключенческий экшен Death Stranding 2, вышедший 26 июня на PS5. Критики оценили игру в 90 баллов и назвали "обязательной к прохождению". Разработчик уже написал концепцию Death Stranding 3, но не планирует заниматься игрой лично.

Над чем сейчас работает Кодзима

OD . Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Когда она выйдет, неизвестно.

. Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Когда она выйдет, неизвестно. Physint . Духовный наследник Metal Gear, которого сам Кодзима называет "вершиной своей карьеры". Активная разработка начнется после выхода Death Stranding 2, так что ждем где-то ближе к 2030 году. Создается при поддержке Sony.

