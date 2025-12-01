Изысканный салат с добавлением ананаса покоряет всех идеальной гармонией вкусов.

На многих праздниках присутствует салат курица с ананасом - странный на первый взгляд дуэт, который покорил миллионы. Сладкий фрукт и сытное мясо идеально дополняют друг друга. Не менее популярен и вариант с крабовыми палочками - одновременно нежный и экзотический.

Мы собрали несколько небанальных рецептов ананасового салата, которые вы еще точно не пробовали. В этих блюдах соблюдается идеальный баланс вкусов.

Слоеный салат с курицей и ананасом

В основе рецепта всего четыре основных ингредиента. К мясу и фрукту также добавляем терпкие орехи и нежный сыр.

Подготовьте следующие продукты:

2 куриных филе;

50 граммов грецких орехов;

150 граммов ананаса;

100 граммов сыра;

3 столовые ложки майонеза.

Орехи порубите ножом. Выложите на горячую сухую сковороду и поджарьте до золотистого цвета при постоянном перемешивании. Можно купить уже обжаренные изделия. Мясо сварить, остудить и порезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке.

Соберите салат с ананасом и курицей из таких слоев: филе, ананас, орехи, сыр. Каждый продукт, кроме последнего, смажьте майонезом. Перед подачей украсьте по своему усмотрению.

Салат с копченой курицей и ананасом

Это блюдо не только вкусное, но и полезное, поскольку содержит несколько видов овощей. Хотя продуктов в нем немало, все они отлично подходят друг другу.

Состав салата такой:

250 граммов копченого филе;

200 граммов ананаса;

200 граммов кукурузы;

180 граммов пекинской капусты;

1 морковь;

2 яйца;

100 граммов сыра;

4 столовые ложки майонеза.

Яйца и морковь сварить и натереть на крупной терке. Из капустных листьев удалить твердую серединку и мелко нарезать зеленую часть. Курицу нарезать ломтиками, ананас - кубиками. Слить маринад из кукурузы. Мелко потереть сыр.

Этот салат с ананасом и копченой курицей собирается из следующих слоев, смазанных майонезом: ананас, копченая курица, морковь, яйца, кукуруза, сыр, пекинская капуста. Если еще остались кружочки ананаса, украсьте ими сверху блюдо. При желании можете просто смешать все ингредиенты в салатнике - получится не так красиво, но не менее вкусно.

Салат с крабовыми палочками и ананасом

Состав этого блюда знаком каждому, но изюминка кроется в необычном способе приготовления. Ингредиенты натираются очень мелко, чтобы создать особенно нежный воздушный вкус.

Возьмите такие продукты:

120 граммов крабовых палочек;

100 граммов ананаса;

80 граммов кукурузы;

100 граммов сыра;

3 яйца;

1 луковица;

1 столовая ложка уксуса;

3 ложки майонеза.

Яйца сварить и остудить. Лук очень мелко нарезать и залить кипятком с уксусом, чтобы ушел горький привкус. На терке с самыми мелкими отверстиями отдельно натереть сыр, крабовые палочки, белки и желтки. Смешать палочки с ложкой майонеза и белками, а сыр - также с майонезом и желтками.

Салат с ананасом и кукурузой состоит из таких слоев: крабово-белковая масса, кубики ананасов, кукуруза, лук, сырно-желтковая масса.

Салат с креветками и ананасом

Этот изысканный вариант идеально подойдет на праздник.

250 граммов креветок;

200 граммов ананаса;

100 граммов сыра;

1 зубчик чеснока;

40 граммов майонеза;

соль, перец, специи по вкусу.

Креветки отварить или поджарить на сливочном масле. Порезать ананас. Сыр и вареные яйца мелко натереть. Чеснок выдавить через пресс. Смешайте все ингредиенты в салатнике и подавайте салат с ананасом к шампанскому или игристому вину.

