На многих праздниках присутствует салат курица с ананасом - странный на первый взгляд дуэт, который покорил миллионы. Сладкий фрукт и сытное мясо идеально дополняют друг друга. Не менее популярен и вариант с крабовыми палочками - одновременно нежный и экзотический.
Мы собрали несколько небанальных рецептов ананасового салата, которые вы еще точно не пробовали. В этих блюдах соблюдается идеальный баланс вкусов.
- Слоеный салат с курицей и ананасом
- Салат с копченой курицей и ананасом
- Салат с крабовыми палочками и ананасом
- Салат с креветками и ананасом
Слоеный салат с курицей и ананасом
В основе рецепта всего четыре основных ингредиента. К мясу и фрукту также добавляем терпкие орехи и нежный сыр.
Подготовьте следующие продукты:
- 2 куриных филе;
- 50 граммов грецких орехов;
- 150 граммов ананаса;
- 100 граммов сыра;
- 3 столовые ложки майонеза.
Орехи порубите ножом. Выложите на горячую сухую сковороду и поджарьте до золотистого цвета при постоянном перемешивании. Можно купить уже обжаренные изделия. Мясо сварить, остудить и порезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке.
Соберите салат с ананасом и курицей из таких слоев: филе, ананас, орехи, сыр. Каждый продукт, кроме последнего, смажьте майонезом. Перед подачей украсьте по своему усмотрению.
Салат с копченой курицей и ананасом
Это блюдо не только вкусное, но и полезное, поскольку содержит несколько видов овощей. Хотя продуктов в нем немало, все они отлично подходят друг другу.
Состав салата такой:
- 250 граммов копченого филе;
- 200 граммов ананаса;
- 200 граммов кукурузы;
- 180 граммов пекинской капусты;
- 1 морковь;
- 2 яйца;
- 100 граммов сыра;
- 4 столовые ложки майонеза.
Яйца и морковь сварить и натереть на крупной терке. Из капустных листьев удалить твердую серединку и мелко нарезать зеленую часть. Курицу нарезать ломтиками, ананас - кубиками. Слить маринад из кукурузы. Мелко потереть сыр.
Этот салат с ананасом и копченой курицей собирается из следующих слоев, смазанных майонезом: ананас, копченая курица, морковь, яйца, кукуруза, сыр, пекинская капуста. Если еще остались кружочки ананаса, украсьте ими сверху блюдо. При желании можете просто смешать все ингредиенты в салатнике - получится не так красиво, но не менее вкусно.
Салат с крабовыми палочками и ананасом
Состав этого блюда знаком каждому, но изюминка кроется в необычном способе приготовления. Ингредиенты натираются очень мелко, чтобы создать особенно нежный воздушный вкус.
Возьмите такие продукты:
- 120 граммов крабовых палочек;
- 100 граммов ананаса;
- 80 граммов кукурузы;
- 100 граммов сыра;
- 3 яйца;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 3 ложки майонеза.
Яйца сварить и остудить. Лук очень мелко нарезать и залить кипятком с уксусом, чтобы ушел горький привкус. На терке с самыми мелкими отверстиями отдельно натереть сыр, крабовые палочки, белки и желтки. Смешать палочки с ложкой майонеза и белками, а сыр - также с майонезом и желтками.
Салат с ананасом и кукурузой состоит из таких слоев: крабово-белковая масса, кубики ананасов, кукуруза, лук, сырно-желтковая масса.
Салат с креветками и ананасом
Этот изысканный вариант идеально подойдет на праздник.
- 250 граммов креветок;
- 200 граммов ананаса;
- 100 граммов сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- 40 граммов майонеза;
- соль, перец, специи по вкусу.
Креветки отварить или поджарить на сливочном масле. Порезать ананас. Сыр и вареные яйца мелко натереть. Чеснок выдавить через пресс. Смешайте все ингредиенты в салатнике и подавайте салат с ананасом к шампанскому или игристому вину.