В холодное время года видимость на дороге очень важна.

Хорошая видимость на дороге критически важна для безопасного вождения. Необходимо тщательно следить за чистотой лобового стекла и вовремя доливать омывайку для него.

В холодное время года особенно важно, чтобы в машине был хороший стекломыватель. Капли грязи легко попадают на лобовое стекло и плохой очиститель только размажет все по поверхности. Однако цены продолжают расти, а потребность в хороших средствах - не исчезает.

Что можно использовать вместо стеклоомывателя и как сделать его дома - далее в материале. Ранее мы рассказывали, какая машина лучше всего подойдет новичкам.

Как сделать зимний омыватель стекла своими руками

Келли Сонненбург из Weather Network поделилась с изданием Express, как сделать омывайку из трех бытовых ингредиентов.

"Зимний сезон уже наступил, а это значит, что дороги будут грязными, а лобовые стекла - еще грязнее. В этом сезоне вам придется потратить тонну омывающей жидкости. Хотите сэкономить немного денег? Откажитесь от покупных средств и приготовьте что-нибудь сами", - отметила она.

Зимняя омывайка своими руками делается очень просто и дешево. Для этого, по словам Келли, надо взять:

воду - 946 мл;

спирт - 118 мл;

средство для мытья посуды - 1 ч. л.

Все выливаем в миску и перемешиваем до однородности. Можно добавить несколько капель синего пищевого красителя, если хотите получить такой же цвет, как у покупной омывайки. Однако можно оставить ее и прозрачной.

Медицинский спирт предотвратит замерзание смеси, а вода и средство для мытья посуды помогут создать идеальную смесь для очистки лобового стекла.

В соцсетях самодельное средство получило неоднозначные отзывы.

"Спасибо, это мне очень поможет. Сейчас это так дорого", - отметил один из пользователей.

В то же время были и те, кто усомнился в таком средстве. В некоторых регионах, где температура опускается до -20 градусов, может не хватить морозостойкости домашней омывайки.

