Сегодня, 24 августа Хидео Кодзима отметил 62-й день рождения. Геймдизайнера поздравили поклонники по всему миру.

В ответ на поздравления он поблагодарил всех за поддержку и написал в X, что не собирается уходить на пенсию, а будет делать игры до тех пор, пока он жив:

"Я намерен продолжать творить до конца своих дней. Моя позиция в отношении творчества заключается в том, чтобы не переутомляться и не напрягаться, и я буду продолжать отдавать все силы даже после 60 лет".

В интервью, приуроченном к мировому туру Death Stranding 2, Кодзима заметил, что в 60-62 года многие уже думают о завершении карьеры, но сам он намерен оставаться рядом с фанатами и дальше их удивлять.

Он также раскрыл, что уже написал концепцию Death Stranding 3, хотя заниматься её разработкой лично не собирается. По его словам, для него история завершится второй частью, а эстафету он хотел бы передать другому автору. Сам же сосредоточится на других проектах своей студии - OD и Physint.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима всё же остался доволен высокими оценками Death Stranding 2. Ранее геймдизайнер не хотел, чтобы игра понравилась всем.

