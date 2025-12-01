Чтобы декабрьская стрижка принесла удачу, планируйте ее по лунному календарю.

Чтобы новая прическа была не просто хорошей, а превзошла все ожидания, важно подобрать дату с правильной энергетикой. Для этого существует лунный календарь стрижек. Он определяет, насколько каждый день месяца подходит для смены образа с учетом влияния Луны.

Наше расписание поможет вам понять, можно ли сегодня стричь волосы по лунному календарю. Сверяйтесь с ним перед планированием похода в парикмахерскую. Тогда вы сможете с пользой использовать лунную энергетику.

Полный календарь стрижек на декабрь 2025

По фазам земного спутника можно установить дни, когда стричь волосы, красить или завивать лучше всего. В последний месяц год Луна пройдет такие периоды:

с 1 по 4 и с 21 по 31 число растет;

5 числа - полнолуние;

с 6 по 19 число Луна убывает;

20 декабря новолуние;

Это расписание поможет вам понять, когда планировать отдельные процедуры. К примеру, окрашивание, завивки, выпрямления лучше всего делать в убывающую луну. Это период спокойствия и замедления роста волос. Если хотите получить долгосрочный результат, то записывайтесь к мастеру на 6-19 число.

Растущая луна наоборот является временем буйства и перемен. Волосы быстро отрастают, становятся непослушными и запутанными. Если хотите посмотреть на себя в новом образе ненадолго, то это календарь стрижек советует выбрать это время для новой прически. Но завивка или новый оттенок на голове не задержатся.

Благоприятные дни для стрижки волос в декабре такие: 1-4, 8, 10-11, 20-25, 30-31 декабря. Если подстричь локоны в эти даты, то они оздоровятся, перестанут сечься и выпадать.

Не рекомендуется менять прическу 6-7, 13, 15-16, 18-19, 26, 29 числа. Результат расстроит, а волосы негативно отреагируют на процедуру.

Если вам интересно, когда стричь волосы к деньгам, выбирайте даты, когда Луна пребывает в знаках Тельца, Водолея и Козерога - 2-4, 20-25 и 29-31 декабря. Все начинания в эти дни имеют положительную финансовую энергетику.

Самые худшие дни для стрижки в декабре это 13 и 26 число. Результат предсказать невозможно, но он точно не будет соответствовать ожиданиям, поэтому лучше не рисковать.

Окрашивание особенно удачно пройдет 3-4, 8-12, 20, 24, 30 числа. Вы обязательно влюбитесь в новый цвет, а сама процедура нанесет минимальный ущерб волосам. Это также самые лучшие дни месяца для того, чтобы скрыть седые пряди.

Если хотите завить или красиво уложить шевелюру, делайте это 8-11, 14 и 20 декабря. Именно тогда волосы станут необычайно податливыми и легко примут нужную вам форму.

