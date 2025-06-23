Феноменальный сиквел: критики выпустили обзоры Death Stranding 2

На Metacritic у игры сейчас 89 баллов, а на OpenCritic - 92 балла.

Спало эмбарго на рецензии Death Stranding 2, и критики уже делятся впечатлениями. Игра Хидео Кодзимы получила в основном очень высокие оценки, на момент публикации у неё 89 баллов на Metacritic и 92 на OpenCritic. Для сравнения, у оригинальной Death Stranding было 82 балла, а у Director’s Cut - 85.

Сиквел стал логичным развитием идей первой части. Почти все журналисты сошлись на том, что игра стала масштабнее, эмоциональнее и техничнее. Death Stranding 2 не теряет фирменную странность Кодзимы, но при этом ощущается чуть более доступной и динамичной.

Издание Eurogamer открыло обзор сценой, в которой Сэм, теперь уже отец, проводит время с ребёнком на вершине горы в Мексике. Это задаёт тон всей игре, теперь она гораздо более человечная и сентиментальная. Сэм живёт с дочкой Лу в бункере, пока не появляется Фрэджайл с новой миссией: подключить к хиральной сети уже не Америку, а Австралию.

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Критики отмечают, что теперь это не одиночное путешествие, как в оригинале, а история про команду, про новое окружение и про внутреннюю трансформацию героя.

С геймплейной стороны проект стал разнообразнее: добавились полноценные стелс-механики, расширенные боевые возможности и даже враги с мечами. При этом часть критиков увидела в этом отход от уникального пацифистского подхода оригинала. В Death Stranding 2 даже есть возможность делать стелс-убийства БТ с помощью бумеранга из крови.

Одна из самых ярких новых механик - погодные и природные катастрофы. Игра устраивает землетрясения, наводнения и песчаные бури, которые действительно влияют на передвижение. А сцены вроде встречи с одиноким кенгуру в красной пустыне Австралии взывают к чему-то очень личному.

Ряд изданий также похвалили техническое состояние: на базовой PS5 игра стабильно держит 60 кадров в режиме производительности. Падения фреймрейта, баги или визуальные просадки в обзорах почти не упоминаются.

Самые низкие оценки, впрочем, ставят игре в упрёк некоторую запутанность сюжета, перегруженность терминологией и спорные изменения в темпе, от медитативного медленного геймплея оригинала остались лишь отголоски.

Но почти все рецензенты сходятся в одном: это всё равно очень "кодзимовская" игра, причём местами даже более откровенная и трогательная, чем раньше.

Финальные часы, по словам журналистов, не про доставку, а про апокалиптический конфликт с персонажем Троя Бейкера. Но запоминается не это, а момент, где Сэм просто держит кого-то за руку.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня, для владельцев расширенного издания игра будет доступна уже 24 июня. Сам проект стал эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что стал известен режиссёр аниме по Death Stranding. Шоураннер "Воспитанных волками" Аарон Гузиковский работает над неким анимационным фильмом по Death Stranding.

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