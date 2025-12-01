В декабре некоторые украинские женщины могут оказаться на фронте.

В декабре продолжится военное положение и мобилизация. Женский пол тоже могут привлекать к обороне. Среди военнослужащих ВСУ есть около 70 тысяч защитниц. А представительницы некоторых профессий обязаны становиться на учет. Мы узнали, планируется ли мобилизация женщин в Украине в конце нынешнего года, ограничат ли выезд из Украины и на какие военные специальности отправляют украинок.

Как изменится мобилизация женщин в Украине в 2025 году в декабре

В статье 1 Закона №2232 говорится, что украинки могут быть призваны на фронт исключительно в добровольном порядке в случае подписания контракта. Если Министерство обороны примет указ о мобилизации женщин в Украине, то призыв может стать обязательным, но на данный момент об изменениях в законодательстве ничего не известно.

Таким образом, мобилизация женщин в Украине 2025 проводится только по их желанию, в том числе и в декабре. Также большинство украинок, включая военнообязанных, могут свободно выезжать за границу. Исключения есть для госслужащих и подозреваемых в криминальных делах.

Когда будет женская мобилизация в Украине - об этом пока официальной информации нет. В обществе есть как сторонники, так и противники этой идеи. Точно ясно лишь одно - без изменения законодательной базы женский пол не могут принудить к службе.

Кто из женщин попадает под мобилизацию и воинский учет

Мы уже разобрались, что ни одну женщину в Украине не могут призвать против воли. Но это не значит, что у женского пола нет обязанностей во время войны.

Постановление Верховной Рады предусматривает воинский учет женщин с медицинскими специальностями. Это не только врачи, но и фармацевты, медсестры, стоматологи, психологи. Такие категории вносятся в список военнообязанных, даже если по профессии не были трудоустроены. Тем не менее мобилизация женщин-медиков тоже не проводится - учет нужен лишь для понимания того, сколько человек сейчас в резерве. Представительницы других специальностей могут встать на учет и пройти военную подготовку если пожелают.

Женщины, которые хотят присоединиться к армии, могут подписать контракт с выбранной бригадой. Перед этим им стоит закончить военную подготовку, освоить курсы первой помощи и успешно пройти ВВК. Затем украинку отправят на собеседование. Женщину-добровольца могут не взять на фронт, если она имеет проблемы со здоровьем или является многодетной матерью.

Хотя в законе нет указания насчет того, какие профессии женщин подлежат мобилизации в Украине, с медицинским образованием охотно принимают на контракт. В ВСУ сейчас высокая потребность в боевых медиках. Также среди наших защитниц есть логисты, операторы дронов, снайперы, разведчики и многие другие профессии.

Если украинка хочет стать частью ВСУ, то нужно понимать, что возможности передумать не будет. Военнослужащие мужского и женского пола имеют одинаковые обязанности. Они не смогут уйти из армии до принятия приказа о демобилизации. Также женщинам-военным запрещен выезд за границу без разрешения командования.

Таким образом, единственная категория женщин, которая отправится на фронт в декабре - это добровольцы, подписавшие контракт на службу.

