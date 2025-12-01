Каждый год евреи по всему миру, включая Украину, отмечают Хануку. Хотя это название многим знакомо, далеко не каждый знает, что символизирует Ханука, а также, как и в честь чего ее празднуют.
Что такое Ханука
Ханука - это праздник, в который иудеи отмечают великое чудо, произошедшее в Иерусалимском храме. Она отсылает к событиям в далеком 164 году до нашей эры. Тогда Антиох Епифан, император эллинистического государства, захватил часть территорий, на которых проживали евреи, расхитил казну и пытался насадить язычество. В течение трех лет семитский народ оказывал сопротивление и вел партизанскую войну.
Когда Храмовая гора была освобождена, евреи решили очистить и заново освятить Второй Храм. Для этого нужно было поджечь менору, но в запасе был только один кувшин освященного масла, чего хватило бы лишь на сутки.
Однако в результате произошло чудо - свечи горели восемь дней. Этого времени было достаточно, чтоб очистить храм от идолов и подготовить новое кошерное масло.
Когда Ханука 2025
Дата этого праздника вычисляется по лунно-солнечному календарю, а не является фиксированной. Отмечается ханука в течение восьми дней и ночей.
В этом году празднования начнутся с заходом солнца 14 декабря. Закончатся гуляния с приходом темноты 22 декабря.
В чем смысл праздника Ханука
Она символизирует победу света над тьмой, веры над принуждением и духовной стойкости над физическим превосходством. В память о том чуде и божьем заступничестве евреи зажигают ханукию. Это светильник, который похож на менору, но у нее семь свечей, а у ханукии - девять.
Восемь из них являются отсылкой к тем дням, в течение которых горела менора в Иерусалимском храме. В то же время девятая, которая называется шамаш, работает как вспомогательная. Именно от нее поджигают соседние свечи.
В течение всего празднования каждый день зажигают по свече. Сам светильник обычно ставят на подоконник, как знак света и надежды.
В этот день не принято себя в чем-то ограничивать, а наоборот - зовут в гости родственников и друзей, устраивают торжественные ужины и домашние праздники.
На стол принято подавать блюда, жаренные в масле. Также лакомятся пончиками в сахарной пудре, картофельными блинами, разными творожными и молочными блюдами.
Когда Ханука заканчивается, фитили и остатки масла сжигают, чтобы очистить жилище от негативной энергии.