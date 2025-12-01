Некоторые украинцы с инвалидностью 1 группы могут получать две пенсии одновременно.

1 группа инвалидности в Украине устанавливается людям с тяжелыми заболеваниями, которые не могут полностью себя обслуживать и имеют обширные проблемы со здоровьем. Такие лица получают право на получение пенсии или социальной помощи от государства.

Если вы получили такой статус, следует как можно скорее обратиться в Пенсионный фонд и узнать, назначается ли вам пенсия по инвалидности. Также стоит ознакомиться с перечнем надбавок и льгот - возможно и вам что-то полагается.

Сколько сейчас платят за 1 группу инвалидности

На сайте Пенсионного фонда сказано, что лицам с инвалидностью выплаты начисляют при наличии достаточного страхового стажа - от 1 до 15 лет. Чем выше возраст, в котором человеку поставили диагноз, тем больше нужно иметь стажа.

Затем ПФУ считает, какую пенсию имел бы человек по возрасту. Лица с 1 группой получают 100% от этой суммы, однако не меньше, чем 2760 гривень. В декабре 2025 роста этого числа не ожидается.

А что, если стажа не хватает и в назначении пенсии отказывают? В таком случае Пенсионный фонд выплачивает социальную помощь для нетрудоспособных лиц, которая для 1 группы составляет 2361 гривню.

Для военнослужащих размер того, какая пенсия по инвалидности в Украине у них будет, зависит от причины получения такого статуса. Если диагноз установлен вследствие войны, то они получают 100% своего денежного обеспечения, но не меньше 13604,50 гривень. В остальных случаях выплаты устанавливаются на уровне 70% обеспечения. При этом для военных нет требований к стажу.

Сколько доплачивают к пенсии за 1 группу инвалидности

Лицам с тяжелыми заболеваниями могут дать надбавки к пенсии. Их виды перечислены на сайте ПФУ. Это, к примеру, доплата за содержание нетрудоспособных родных, на уход за близкими, за звание почетного донора или заслуги перед Украиной. Обращаться за ними нужно в отделение Пенсионного фонда.

Что положено человеку с 1 группой инвалидности кроме пенсии

Пенсионные выплаты и надбавки - это не все виды помощи таким лицам. Ранее мы также рассказывали, какие есть льготы по инвалидности в 2025 году. Это, к примеру, бесплатные протезы и слуховые аппараты, путевки в санаторий и прочее.

Конкретно льготы лицам с инвалидностью 1 группы включают лекарства бесплатно или с большой скидкой, проезд в общественном транспорте бесплатно, а также внеочередной пропуск на КПП для выезда за границу.

Можно ли получать две пенсии в Украине

По закону пенсионеры не могут одновременно получать выплаты по возрасту и по инвалидности. После достижения пенсионного возраста нужно выбрать только один вид начислений. Как правило, если человек имеет долгий стаж болезни, то пенсия "за группу" будет выгоднее по сумме.

Однако существует способ, как получить две пенсии в Украине. Такая возможность есть у лиц, которые имеют инвалидность с детства и при этом потеряли кормильца.

