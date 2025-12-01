День матери - один из самых любимых праздников украинцев, который отмечается весной.

День матери - один из любимых семейных праздников в нашей стране, посвященный самому родному человеку. Это прекрасная возможность уделить внимание маме, поблагодарить ее за заботу и сказать несколько трогательных слов. Некоторые украинцы обменивались поздравлениями на День матери в Украине 30 ноября, однако на самом деле эта дата не является верной.

Мы рассказали, когда День матери 2026 года на самом деле отметят украинцы, какие у праздника есть традиции и какие еще существуют семейные торжества.

Когда День матери в Украине 2026 года

Некоторые люди ошибочно считают датой праздника 30 ноября. На самом деле в последний день осени матерей поздравляют только в России. Эта дата не касается Украины, поэтому нам стоит о ней забыть.

Видео дня

Наша страна чествует матерей в мае вместе со многими другими государствами мира. Праздник официально установлен в 1999 году на второе воскресенье мая. Поэтому День матери 2025 в Украине уже прошел. В следующий раз мы поздравим мам 10 мая 2026 года.

Однако эта дата не является универсальной для всего мира. Украинцам за рубежом стоит обратить внимание, какого числа День матери в их стране пребывания. Например, Албания и Словения в 2026 году празднуют событие 8 марта, Испания, Португалия и Румыния - 3 мая, Польша - 26 мая.

День матери в Украине в 2026 году будет не единственным семейным праздником. Существуют также другие праздничные события в честь членов семьи. К примеру,День отца наступает в третье воскресенье июня (21 июня в 2026 году), День братьев и сестер - 10 апреля, День ребенка - 20 ноября.

Как отметить День матери 2026 - традиции праздника

На праздник принято дарить самому родному человеку подарки, цветы и любимые мамины сладости. По возможности стоит провести 10 мая с мамой или поздравить ее по телефону. В честь события дети пытаются освободить мам от домашних хлопот и подарить им день отдыха. Также на День матери Украина имеет трогательную традицию в детсадах и школах. Дети собственноручно изготавливают открытки для родных под наблюдением педагогов.

Это светлый и трогательный праздник объединяет семью. Поэтому зная, когда в Украине День матери, не упустите возможность отблагодарить маму за все годы заботы и тяжелого материнского труда.

Вас также могут заинтересовать новости: