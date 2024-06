Дополнение для одной из лучших игр в истории, новый ужастик от авторов Amnesia и другие новинки.

В июне начинается привычное для игровой индустрии "летнее затишье", когда выпуск новых игр значительно сокращается по сравнению с зимой, и уж тем более осенью. Впрочем, поиграть все равно будет во что – а для фанатов Elden Ring все другие дела и вовсе отойдут на второй план.

4 июня – Destiny 2: The Final Shape (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Если вы любите: шутеры от первого лица, лутер-шутеры, Sci-Fi.

Последнее дополнение для сетевого шутера от Bungie, которое должно стать кульминацией многолетней истории серии. Кроме важной для лора сюжетной кампании дополнение также добавит купу нового контента, включая первую за шесть лет расу врагов.

После релиза The Final Shape онлайн-игра больше не будет получать дополнения в классическом понимании. Активная поддержка Destiny 2 продолжится, однако уже в несколько другом ключе. Разработчики планируют перейти от сезонов к эпизодам, которые будут содержать новый контент.

14 июня – Shin Megami Tensei V: Vengeance (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch)

Если вы любите: Persona 5 Royal и японские JRPG.

Выполненная в стиле Persona 5 Royal, Vengeance представляет собой ту же Shin Megami Tensei V 2021 года, но с улучшенной графикой и кучей нового контента, включая альтернативную сюжетную линию. А еще переиздание обзаведется субтитрами на русском языке.

К сожалению, для тех игроков кто владеет оригинальной Shin Megami Tensei V, не предусмотрена возможность обновления, поэтому придется снова покупать игру.

18 июня – Still Wakes the Deep (ПК, PS5, Xbox Series S/X)

Если вы любите: игры в жанре хоррор, в частности Amnesia.

Если вы поклонник ужастиков или творчества The Chinese Room, то Still Wakes the Deep – проект, который точно нельзя пропускать в июне. Это напряженная адвенчура от первого лица, события которой развернутся в 1975-м на буровой платформе "Бейра Д", где внезапно случается таинственная катастрофа.

По словам разработчиков, в игре не будет боевой системы, а при столкновении с опасностью главному герою предстоит использовать стелс, чтобы выжить. Для тех, кто легко пугается, предусмотрен "менее пугающий" сюжетный режим.

21 июня – Elden Ring: Shadow of the Erdtree (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X)

Если вы любите: "соулслайки", Elden Ring и хардкорные игры.

Долгожданное дополнение для "магнум опуса" From Software уже близко. Оно позволит игрокам окунуться в новое приключение на территории Земли Теней, которая по размеру сравнимы с Замогильем, стартовой зоной оригинальной Elden Ring.

Дополнение будет содержать в себе новые кусочки "лора", в частности, расскажет судьбы Микеллы, брата Малении, и восхождению королевы Марики Вечной на трон. Будут и геймплейные нововведения: от новых боссов и видов оружия до дополнительных элементов в системе прокачки персонажа.

27 июня – Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo Switch)

Если вы любите: эксклюзивы Nintendo, в особенности серию Luigi’s Mansion.

Ремастер игры с Nintendo 3DS, посвященной Луиджи, родному брату веселого водопроводчика Марио. Все игры в серии Luigi's Mansion одинаково необычны и очаровательны, хотя именно вторая часть считается среди фанатов лучшей.

Главная же особенность ремастера – многопользовательский режим, который в апреле этого года перестал работать на консолях 3DS и Wii U.

Может быть интересно:

The Elder Scrolls Online: Gold Road (3 июня) – крупное дополнение для все еще актуальной The Elder Scrolls Online.

(3 июня) – крупное дополнение для все еще актуальной The Elder Scrolls Online. Blockbuster Inc. (6 июня) – симулятор управления киностудией, события которого разворачиваются в 1920 году.

(6 июня) – симулятор управления киностудией, события которого разворачиваются в 1920 году. Dragon Is Dead (7 июня) – игра с элементами рогалика, вдохновленная Dead Cells, Diablo и Castlevania.

(7 июня) – игра с элементами рогалика, вдохновленная Dead Cells, Diablo и Castlevania. Rocket Knight Adventures: Re-sparked (11 июня) – коллекция сайдскролл-платформеров, включающая три части.

(11 июня) – коллекция сайдскролл-платформеров, включающая три части. V Rising на PS5 (11 июня) – вампирский экшен выходит на консоли Sony, спустя месяц после полноценного релиза на ПК.

(11 июня) – вампирский экшен выходит на консоли Sony, спустя месяц после полноценного релиза на ПК. Monster Hunter Stories (14 июня) – обновленная версия спин-оффа серии с английской озвучкой и новым контентом, который раньше был доступен только в Японии.

(14 июня) – обновленная версия спин-оффа серии с английской озвучкой и новым контентом, который раньше был доступен только в Японии. Soulmask (17 июня) – новая "песочница-выживалка" в сеттинге пирамид и древних майя.

