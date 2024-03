Основная проблема при установке на жесткий диск – это продолжительный запуск игр, а также долгие прогрузки мира.

В 2023 году начали появляется первые проекты, которые требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. Другими словами, они полноценно не работает при установке на жесткий диск.

Эксперты RandomGaminginHD в одном из роликов на YouTube выяснили, как работают современные видеоигры на обычном HDD. Оказывается, запускать требовательные ААА-тайтлы на старом жестком диске можно, но есть свои нюансы.

По словам специалистов, основная проблема HDD – продолжительный запуск игр, а также долгие прогрузки мира. К примеру, загрузка Starfield из сохранения в случае современного SSD занимает порядка 15 секунд, а на HDD придется ждать полторы минуты. Еще игра часто зависает в некоторых сценах на пару секунд.

Не без проблем работает на жестком диске и Alan Wake 2 – у игры то и дело наблюдаются странности с загрузкой текстур высокого разрешения, тем самым приводя к неправильному отображению объектов на дальних расстояниях.

В Baldur's Gate 3 при работе на HDD возникают аномалии, такие как отсутствие стен зданий и персонажи, бегущие по воздуху. При этом производительности HDD хватило, чтобы обеспечить стабильный геймплей в Counter-Strike 2, The Last of Us и Spider-Man Remastered.

В целом, эксперты рекомендует все же использовать SSD-накопитель для игр. А в случае с HDD, это должен быть "живой" винчестер со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Его хватит, чтобы обеспечить средний FPS не ниже 60 к/с, но придется мириться с тормозами и пропадающими текстурами.

Напомним, в конце 2023 года аналитики сообщали о двукратном росте цен на SSD-накопители. Крупнейшие производители памяти продолжат агрессивно наращивать цены после длительного периода, когда цены из-за перепроизводства и слабого спроса были очень низкими.

А сегодня состоялся релиз Dragon's Dogma 2 и ПК-версии Horizon Forbidden West. Если японская RPG столкнулась с валом критики у пользователей Steam, то приключения Элой очень тепло встретили.

