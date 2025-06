Sleep Awake - это психоделический триллер, который исследует измерение между смертью и сном.

Примерно 3 года назад Кори Дэвис, креативный директор Spec Ops: The Line, и Робин Финк, гитарист Nine Inch Nails и Guns N' Roses, основали студию Eyes Out и анонсировали свою первую игру - Sleep Awake. Сегодня ночью команда представила первый трейлер проекта в рамках шоу Future Games Show.

Проект описывается как психоделический триллер от первого лица, исследующий измерение между сном и смертью.

По сюжету игроки окажутся в последнем известном городе на Земле, где бессонница стала нормой, а любой, кто заснёт, рискует исчезнуть. Это явление получило название The HUSH, и в попытке его избежать жители устраивают всё более безумные и опасные опыты.

Главную героиню зовут Катя, и ей предстоит не только разгадать тайны сна и смерти, но и выжить среди последователей мрачных культов, которые давно уже всё потеряли.

Отдельно стоит отметить визуальный стиль: психоделические сцены залиты алыми, фиолетовыми и розовыми оттенками, а в финале трейлера героиня капает себе в глаза жидкость тех же цветов.

Релиз Sleep Awake запланирован на 2026 год.

