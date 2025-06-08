The Order of the Giants Finally выйдет 4 сентября.

На презентации Xbox Games Showcase 2025 анонсировали первое сюжетное дополнение для Indiana Jones and The Great Circle.

DLC под названием The Order of the Giants выйдет уже 4 сентября. Оно будет доступно на всех платформах: ПК, Xbox Series и даже на свежем порте на PS5.

The Great Circle заслуженно попала в список лучших игр 2024 года, так что дополнительный контент - это отличная новость для всех, кто соскучился по археологическим приключениям Инди.

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Действия дополнения проходят в Риме, и, судя по тизеру, в центре внимания окажется загадочный народ гигантов, древняя цивилизация, которую упоминали в основной кампании.

Также на Xbox Games Showcase 2025 бывшие разработчики "Ведьмака 3" показали новый трейлер своей игры про вампиров. The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году, а уже 21 июня студия проведёт отдельную презентацию, где подробнее покажет геймплей.

Кроме того, Xbox анонсировал портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль будет работать на Windows 11 и выйдет в двух версиях: базовой Xbox Ally и продвинутой Xbox Ally X.

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