Впрочем, сиквел всё ещё будет в Game Pass с первого дня релиза.

Obsidian и Microsoft подтвердили, что The Outer Worlds 2 станет первой игрой Xbox с ценником в 80 долларов. После презентации Xbox Games Showcase в магазинах указали новую цену. Также будет доступна расширенная версия Premium Edition за 100 долларов с ранним доступом и предзаказанными дополнениями.

Это часть масштабного подорожания в экосистеме Xbox: ранее Microsoft уже анонсировала рост цен на консоли и переход к новой ценовой планке для игр. В официальном заявлении компания отметила: "Мы понимаем, что эти изменения непростые, и приняли их после тщательного анализа рыночной ситуации и роста стоимости разработки".

Напомним, что цены повысила не только Xbox. Nintendo уже выпустила Mario Kart World за 80 долларов, а Sony подняла стоимость Playstation 5 почти во всём мире.

Видео дня

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass. По подписке в игру можно будет поиграть за какие-то 5 долларов.

Ранее мы рассказывали, что помимо The Outer Worlds 2, Obsidian анонсировала ещё и Grounded 2. Игра выйдет уже в следующем месяце в раннем доступе.

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