В первую очередь это мешает издателям устроить сюрприз игрокам, а иногда даже приводит к вырезанию контента, говорит Такаши Изука.

За несколько дней до Summer Game Fest в сеть слили кадры Sonic Racing: CrossWorlds, на которых засветились ещё неанонсированные герои, включая персонажей из Minecraft и новую трассу в стиле игры. Чуть позже Sega официально представила кроссовер с Hatsune Miku, Like a Dragon и Persona, но эффект неожиданности к тому моменту уже испарился.

Руководитель Sonic Team Такаши Идзука прокомментировал ситуацию в разговоре з VGC. По его словами, под каждую презентацию разрабатывается чёткий план: как удивить, когда показать и что рассказать. И каждый слив рушит эту структуру, причём не только эмоционально, но и юридически.

Идзука отметил, что утечки могут уничтожить целые лицензионные соглашения:

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"Если кто-то раньше времени сливает информацию о партнёрстве, сделка может просто сорваться, и проекту придётся вырезать контент".

Он добавил, что понимает интерес фанатов, но просит подумать о последствиях: за сюрпризами стоят сотни часов планирования, и всё это можно угробить одним постом.

Ранее мы рассказывали, что в сеть утёк трейлер третьей части Plague Tale. Похоже, это будет спин-офф про Софию из Plague Tale: Requiem.

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