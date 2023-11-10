Авторы Tom's Hardware протестировали сотни накопителей и выбрали лучшие по соотношению цены, производительности, функционала и долговечности.

Портативный жесткий диск или твердотельный накопитель – это универсальное устройство обработки данных, которое способно (в зависимости от емкости) хранить огромные библиотеки файлов и обмениваться ими между ПК, Mac, планшетами и телефонами.

Авторы известного издания Tom's Hardware составили подборку внешних SSD и HDD, рекомендованные для покупки в 2023-м году. Они лучшие по соотношению цены, производительность, функционала и долговечности.

Лучшим SSD по совокупности качеств стал SanDisk Pro-G40 SSD емкостью 1 или 2 ТБ. Есть поддержка Thunderbolt 3, это быстрый, производительный и очень надежный SSD. Основным недостатком является его цена.

Что касается жестких дисков, то тут эксперты рекомендуют WD My Passport. Можно найти варианты с 1, 2, 3, 4 и 5 ТБ. Это недорогой и надежный HDD с интерфейсом USB 3.2 Gen1. Правда, разъем microUSB несколько портит впечатление. Видео дня

На третьем месте Crucial X10 Pro. Это лучший портативный твердотельный накопитель для профессионалов, работающих с большими файлами.

Жесткий диск LaCie Rugged RAID Pro занял четвертое место. Его называют лучшим защищенным прорезиненным HDD из всех доступных на рынке. Он стойко переносит удары и без проблем выдержит падение со стола.

Замыкает пятерку Samsung T7 Touch. Это наиболее безопасный SSD с 256-битным шифрованием AES.

Также специалисты упомянули в качестве хороших вариантов Samsung X5, Sabrent Rocket XTRM и Sabrent Rocket XTRM-Q. Все они лучшие бюджетные твердотельные накопители с поддержкой Thunderbolt 3.

До этого в Tom's Hardware также составили рейтинг лучших видеокарт на сегодняшний день. Внезапно, они посоветовали не игнорировать адаптеры Intel, а GeForce RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив.

А авторы другого "железного" портала PCGamesHardware выбрали лучшие процессоры от AMD и Intel, которые можно приобрести в конце 2023 года. В список вошли модели сразу нескольких бюджетных категорий.

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