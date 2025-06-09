Anno 117: Pax Romana выйдет 17 ноября.

Anno 117: Pax Romana выйдет 17 ноября, дату релиза объявили во время PC Gaming Show 2025 вместе с новым трейлером. Ролик был в основном кинематографичным, но без геймплея. Однако, так как издание PC Gamer уже провело несколько часов в игре, у нас есть первые подробности об игре.

Главное нововведение - система бонусов от зданий в пределах их зоны действия, это влияет на планировку города с самого начала. Например, рынок теперь не только потребность селян, но и источник прироста: он даёт +1 к населению и +1 к доходу всем домам поблизости. Это значит, что удачно размещённый рынок сразу решает проблему нехватки рабочих и дефицита денег.

Есть и обратная сторона - некоторые постройки дают негативные эффекты. Одни снижают уровень счастья из-за неприятных запахов, другие уменьшают пожарную безопасность.

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Причём такие здания могут одновременно давать и полезные бонусы, так что придётся выбирать между рисками и выгодой. Всё это напрямую связано с развитием жителей: обеспечив базовые потребности, игрок сможет повысить их класс, что откроет новые возможности. Постепенно будет меняться и структура города вместе с растущими запросами его обитателей

Ранее мы рассказывали, что разработчики стратегии по "Игре престолов" показали первые скриншоты игры. Игра выйдет в 2026 году эксклюзивно на ПК.

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