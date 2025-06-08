The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году.

На Xbox Games Showcase 2025 показали сюжетный трейлер The Blood of Dawnwalker, амбициозной экшен-RPG о вампирах.

В ролике главный герой по имени Коэн рассказывает о мире, охваченном конфликтом, и о собственном превращении в вампира, которое стало поворотной точкой в его судьбе.

Проект разрабатывает студия Rebel Wolves, основанная Конрадом Томашкевичем, геймдиректором "Ведьмака 3". К нему присоединился и Матеуш Томашкевич, один из главных дизайнеров квестов для "Ведьмака 3" и Cyberpunk 2077.

Видео дня

Уже 21 июня студия проведёт отдельную презентацию, где подробнее покажет геймплей.

Ранее на Xbox Games Showcase 2025 Obsidian показала новый трейлер The Outer Worlds 2 и объявила дату релиза. Релиз игры запланирован на 29 октября.

Кроме того, Xbox анонсировал портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль будет работать на Windows 11.

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