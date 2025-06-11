Рассказываем, как вымыть газовую плиту от любых загрязнений.

Газовая плита очень долговечна и устойчива к повреждениям, но даже ее нужно правильно мыть, чтоб не испортить.

Сегодня рассказываем, как отмыть газовую плиту. Ранее мы информировали, как очистить духовку от застарелого жира.

Чем отмыть старую газовую плиту

Существуют разные варианты, чем отмыть газовую плиту. Сегодня рассмотрим несколько из них, которые стоит включить в свой арсенал.

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Для первого способа нужно развести соду с водой до состояния пасты. Наносим ее на пятна и загрязненные участки. Оставляем на 30 минут, а затем аккуратно убираем соду салфеткой. Не трите поверхность, чтоб не оставить на ней царапины.

Можно выбрать менее рискованный вариант. Для него на поверхность наносим уксус и посыпаем сверху содой. Ждем конца реакции и промываем. Так соды, которая могла бы поцарапать плиту, не останется.

Кроме того можно распылить уксус или протереть пятна губкой, которая в нем смочена. Оставляем на 20 минут и протираем. Кислая жидкость может убрать загрязнения.

Эксперты в области клининга из компании Fantastic Cleaners поделились с изданием Express, своим лайфхаком для удаления стойкого жира. Для него нужно смешать:

четверть стакана моющего средства;

стакан теплой воды;

столовую ложку лимонного сока.

Решетки замочите в теплой мыльной воде, а в это время займемся очисткой плиты. Ткань смачиваем в упомянутом растворе и аккуратно протираем поверхность. Затем кладем ткань на плиту и оставляем на 10 минут. Лимонная кислота поможет растворить загрязнения.

В завершении нужно убрать жир и грязь, а затем насухо протереть поверхность. Моем решетки для плит и устанавливаем их назад.

В Тикток стал популярным другой метод. Для него нужно смешать полстакана белого уксуса с небольшим количеством теплой воды и столовой ложкой лимонного сока или средства для мытья посуды. Смесь заливаем в бутылку с распылителем и хорошо встряхиваем.

Нужно распылить жидкость по плите и оставить на несколько минут. Потом останется только протереть губкой - жир будет легко отходить.

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