Презентация прошла в ночь на 9 июня.

Вечерняя презентация PC Gaming Show 2025, прошедшая 9 июня, как всегда порадовала поклонников ПК-игр, тут были и яркие инди-релизы, и неожиданные возвращения классических серий.

Мы собрали десяток интересных и разножанровых анонсов с конференции, и, может быть, некоторые из них вам захочется добавить в вишлист.

Outbound

Атмосферное приключение про жизнь в фургоне на колёсах. На шоу показали геймплейный трейлер, где вы обустраиваете пространство, исследуете дороги и кастомизируете верный фургончик.

Видео дня

Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 - Enhanced Edition

Обновлённая версия классической RPG от Obsidian в исполнении студии Aspyr, авторов ремастеров Tomb Raider и Legacy of Kain. Улучшенное управление, поддержка Steam Workshop и все дополнения.

Выход запланирован на 15 июля.

Fresh Tracks

Рельсовая ритм-игра с метальным вайбом, где вы играете под тяжёлую музыку и побеждаете демонов в её ритме.

Релиз - 12 августа.

Den of Wolves

Кооперативный научно-фантастический шутер от создателей Payday. На шоу был дневник разработчиков с геймплеем, где показали уникальные маски для персонажей.

Spirit X Strike

Стремительный экшен с файтинговыми механиками и яркой динамикой,

Выход в ранний доступ - 20 июня.

All Systems Dance

Танцевальная аркада с новым геймплейным трейлером. Забавная, музыкальная и в духе ретро.

Ранний доступ - 20 августа.

The Rogue Prince of Persia

Новая версия классики. Разработчики показали геймплей с платформингом и видом сбоку.

Релиз запланирован на август.

Enginefall

Аренный PvP-шутер с поездами. Бета-тест пройдёт 13-15 июня.

Morbid Metal

Роглайк со зрелищными битвами и возможностью переключаться между персонажами на ходу. Выход - 21 августа в раннем доступе.

Mewgenics

RPG от авторов The Binding of Isaac и Super Meat Boy. Вы выводите и выращиваете странноватых, одновременно мерзких и милых котов в мире, полном жуткого сюрреализма. Релиз - 10 февраля.

Разумеется, это не все интересные проекты, которые показали на PC Gaming Show, всё же среди 70+ тайтлов каждому приглянется своё. Ранее мы так же освещали конференцию Summer Game Fest 2025, где было уже далеко не инди. К примеру, там анонсировали Resident Evil 9.

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