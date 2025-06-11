Рассказываем, как правильно посадить арбузы и дыни, чтоб они порадовали урожаем.

Арбузы и дыни очень популярны среди украинцев. Их легко выращивать дома, так как они легко приживаются, дают богатый урожай и не придирчивы к качеству грунта.

Когда можно сажать арбузы и дыни, как это сделать и что важно знать - далее в материале

Когда сажать арбузы и дыни в открытый грунт

Некоторые дачники при выборе даты посадки ориентируются на фазы луны. Подходящими днями в этом месяце (июне) считаются: 11-14, 21-23, 26, 29-е.

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Гораздо важнее, при какой температуре сажать арбузы и дыни. Именно это является ключевым в выборе времени. Саженцам нужна стабильная и теплая погода, без резких перепадов.

Важно, чтобы воздух хорошо прогрелся и его температура не опускалась ниже 12 градусов. Этой весной огородникам пришлось сложно - погода была непредсказуемой, холодной. Теперь же наступило теплое лето. Даже несмотря на прогнозируемое похолодание, условия будут вполне приемлемые для этих растений.

Как и на каком расстоянии сажать арбузы и дыни в открытом грунте

Определившись с днем посадки, стоит выбрать подходящий участок. Там должно быть достаточно света. Чтоб подготовить грунт, внесите туда перегной и удобрения, в составе которых будут азот, калий и фосфор. Их берут в соотношении 1 к 3 и засыпают по столовой ложке в лунку.

Следующий момент касается того, на каком расстоянии сажать дыни и арбузы. Дело в том, что дыни и арбузы сильно разрастаются - им нужно достаточно места. Лунки выкапывают глубиной примерно десять сантиметров. Расстояние между ними должно составлять около полуметра, а между рядами - и вовсе метр.

В каждую ямку кладем одно-два арбузных семечка или три-четыре дынных, присыпаем землем и поливаем. Чтоб ускорить появление всходов, можно накрыть грядки пленкой.

Часто для удобства их сажают рядом. Проблем от этого решения не будет. В то же время кабачки, свеклу, морковь и огурцы возле них лучше не выращивать.

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