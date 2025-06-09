Релиз сиквела не привязан к выходу портативной консоли от Xbox.

Разработчики Hollow Knight: Silksong из Team Cherry подтвердили, что игра выйдет до конца 2025 года и раньше зимних праздников.

Об этом сообщил директор по маркетингу Мэттью Гриффин. В сообщении в Discord он подчеркнул, что релиз не привязан к запуску портативной консоли Xbox и состоится до Рождества:

"Я подтверждаю. ДО праздников. Мы не привязаны к релизу консолей".

Хотя полноценного трейлера на Summer Game Fest так и не показали, игра всё же засветилась в ролике, посвящённом Xbox ROG Ally, с пометкой, что она будет доступна на старте.

Видео дня

Напомним, Silksong анонсировали ещё в 2019 году, и с тех пор проект пережил не один перенос.

Ранее мы рассказывали, что фанаты Hollow Knight: Silksong возненавидели новую игру про Дедпула. На Summer Game Fest 2025 Джефф Кили пошутил, что им пришлось пропустить Silksong ради трейлера Deadpool VR.

Кроме того, недавно самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong признался, что не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла. Аккаунт Daily Silksong News на протяжении 4 лет каждый день публиковал видео о том, что по Silksong нет никаких новостей.

Вас также могут заинтересовать новости: