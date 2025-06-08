Релиз игры запланирован на 29 октября.

На Xbox Games Showcase показали новый трейлер The Outer Worlds 2, продолжения сатирической RPG от Obsidian. Вместе с ним объявили дату выхода: 29 октября. Игра выйдет на ПК, Xbox и Playstation, в том числе в Xbox Game Pass в день релиза.

В ролике снова высмеивают корпоративную антиутопию, где мегакомпании управляют жизнью людей, а главному герою приходится лавировать между жадными корпоратами, циничными наёмниками и абсурдными законами далёкого будущего.

Разработчики обещают заметно расширенный масштаб по сравнению с оригиналом: новые планеты, больше вариантов развития сюжета, и ещё больше возможностей для ролевого отыгрыша.

Видео дня

По словам Obsidian, игроку предстоит стать дерзким агентом Земной дирекции, который расследует природу разрушительных пространственных разломов, угрожающих человечеству. След приводит на планету Аркадия, родину технологии гиперпрыжков.

Сразу после шоу стартует отдельная прямая трансляция, посвящённая The Outer Worlds 2.

Ранее Obsidian рассказала о ролевой системе The Outer Worlds 2. По сравнению с оригиналом, прокачка в сиквеле стала более продуманной.

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