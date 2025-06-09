Узнайте, почему помидорную грядку стоит удобрить молоком с йодом.

Некоторым дачникам может быть непонятно, зачем помидоры опрыскивать молоком. Такая необычная подкормка имеет массу полезных свойств и легко готовится. Томаты будут сладкими и мясистыми, устойчивыми к болезням, а кусты - очень урожайными.

Зачем нужно брызгать помидоры молоком

Перед обработкой нужно понять, какую пользу растению приносит процедура. Йод - популярное в хозяйстве домашнее удобрение с богатым химическим составом. Он обогащает почву и убивает вредные бактерии.

Молоко создает на поверхности грунта пленку, которая не пропускает грибок. А ещё жидкость богата кальцием, железом, калием и другими важными микроэлементами. Для огорода желательно применять не очень жирный напиток, разведенный водой.

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Как обрабатывать помидоры молоком и йодом

Подкормку можно вносить 2-3 раза в год - на этапе созревания плодов и за пару недель до сбора урожая. В эти периоды она принесет максимальную пользу. Брызгать помидоры молоком с йодом нужно на листья, наполняя жидкостью пульверизатор. Важно делать это не в солнечную погоду, чтобы не было ожогов на листках.

Рецептов удобрения есть несколько. Если рассаду недавно пересадили в грунт, то смешайте 13 л воды, 1 л молока, 10 капель йода и 50 г стружки хозяйственного мыла. Перемешайте до однородности и применяйте в пасмурный день.

Если на кустах уже есть завязи, то делаем более концентрированный раствор: 10 л воды, 1 л молока, 12 капель йода и половину чайной ложки борной кислоты. Снова смешиваем и распыляем на листья и стебли.

Есть также отдельный способ для тех, кто интересуется, как обрабатывать помидоры от фитофторы молоком и йодом. Это распространенная болезнь томатов, которая приводит к гниению урожая. Для профилактики соедините 1 л молока и 9 л воды. Добавьте 12 капель йода. Отдельно растворите ложку борной кислоты в стакане воды и добавьте к общей массе. Смесью обильно обработайте овощи, чтобы жидкость стекала с листьев.

Узнав, как опрыскивать помидоры молоком и йодом, вы получите гораздо больше урожая. Овощи станут слаще и вкуснее, быстрее созреют и будут более устойчивыми к болезням.

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