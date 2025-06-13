Разбираемся, что обычно происходит в пятницу, 13-го, а также что может случиться в эту.

Пятница, 13-е - дата тревожная, окутана разного рода предчувствиями и предрассудками (или нет?). У нас, да и в других культурах тоже, принято думать, что 13-го числа, да еще и в пятницу, обязательно должно случиться что-то нехорошее. И, когда это случается, всегда говорят: так ведь пятница же, 13-е. Откуда у этого дня такая репутация, действительно ли все так плохо, а также что можно и что нельзя делать в пятницу 13-го в июне, УНИАН спросил у самой могущественной потомственной ведьмы Украины Ярославы Солодеевой (Федоровой).

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет полнолуние в июне 2025 - точная дата и советы астролога.

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Почему пятница, 13 - страшный день

Что такое пятница, 13-е, и почему эта комбинация дня и числа имеет такую дурную славу?

Если копнуть историю и культуру, то можно найти несколько объяснений:

13 - "неправильное" число еще со времен древности, потому что все циклы содержат число 12, к примеру, 12 месяцев, 12 знаков в Зодиаке, 12 апостолов Христа, то есть, 13 выходит за рамки и нарушает гармонию, создает хаос;

пятница - это день, когда был распят Иисус, в то же время в народной традиции это считается бабский день, день ведьм и магических ритуалов;

именно в пятницу, 13 октября 1314 года, был сожжен на костре последний магистр ордена Тамплиеров Жака де Моле, который проклял семью французского короля - проклятие было настолько сильным, что привело к падению королевской династии, силу проклятия приписывают именно пятнице, 13-го;

пятница, 13-е стало дурным днем в XX веке - его стали бояться пилоты, моряки, а затем и обычные люди.

Боязнь числа 13 довела до того, что в некоторых странах Европы и, к примеру, в США, нет этажа под номером 13 - его пропускают. Современные люди в эту дату и в этот день современные стараются не начинать ничего важного, а если что-то было запланировано, но пришлось на пятницу, 13-го, то его переносят. В психологии есть даже отдельный вид страха с трудным названием - параскаведекатриафобия, что означает боязнь пятницы, 13-го.

Что значит пятница, 13-го, в июне

Самая могущественная потомственная ведьма Украины, финалистка 5-й "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова) в комментарии УНИАН рассказала, чем особенна июньская пятница, 13 - что за день и как его пережить.

По словам ведьмы, пятница, 13, в июне этого года будет совсем рядом с Клубничным полнолунием 11 числа. Полнолуние в июне 2025 особенно тем, что Луна будет находиться в самом низком положении к Земле в ближайшие 18 лет, а это значит, что ее энергетика будет очень сильно влиять на людей, в первую очередь - на психическое состояние и на все жидкости человеческого организма.

Возможны всплески гипертонических кризов, проблем с желчным пузырем и обострение воспалительных процессов. Очень трудно могут заживать раны и послеоперационные швы,

- предупреждает Ярослава Солодеева.

По словам эксперта, дни под влиянием полнолуния - с 11 по 14 июня - можно и полезно посвятить отдыху, раздумьям в одиночестве, медитации или чтению. Из того, что можно делать в пятницу, 13-го - хорошо побывать возле природных водоемов, посмотреть на воду, но не купаться. Можно порыбачить.

Следует соблюдать информационную гигиену, предупреждает эзотерик - будет большое количество ложной информации, воспользовавшись которой можно усложнить себе жизнь. Этот период очень агрессивный: возможны внезапные конфликты, вплоть до драк и стрельбы. Поэтому от греха подальше лучше побыть в этот период дома, в одиночестве.

Пятница, 13 - что нельзя делать в эту дату

В эту июньскую дату лучше воздержаться от некоторых дел насущных и решений определённых вопросов.

Вот что советует Ярослава Солодеева:

избегать любых плановых хирургических вмешательств и косметологических процедур, связанных с уколами, лазером и нагревом тканей;

нельзя выяснять отношения, вступать в споры и начинать судебные процессы;

лучше отложить ремонтные и строительные работы, связанные с водоснабжением и канализацией - кстати, возможны прорывы теплотрасс, водопроводов и других коммуникаций, связанных с водой;

нельзя употреблять алкоголь даже в минимальных дозах, потому что возможны отравления, резкие аллергические реакции и неадекватное поведение с тяжелыми последствиями;

в любом случае воздержаться от ссор, поскольку ссора может привести к полному разрыву отношений - тихо и вежливо выяснить отношения в эти дни не удастся;

не следует давать деньги в долг, так как возникнут обстоятельства, из-за которых должник просто не в состоянии будет их вернуть.

В то же время, говорит эксперт, свою энергию можно использовать для особого очищающего ритуала, который проводят именно в пятницу, 13-го числа.

Вот что нужно сделать:

заварить в миске пучок свежего базилика (сорт любой) и затем процедить;

вылить настой в теплую ванну, добавить туда же литр молока и 1 ст. л. меда;

принимать такую ванну не более 20 минут.

Вода должна быть умеренно горячей, а после ванны нужно просто обтереться полотенцем, не ополаскиваясь, и лечь спать.

Важно: до следующего утра нельзя пользоваться соцсетями и смотреть телевизор.

Помните, что пятница, 13-е - не приговор, ее можно удачно пережить, если сохранять внутреннее равновесие, не поддаваться страхам и следовать нехитрым правилам.

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