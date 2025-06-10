Разбираемся, как правильно закрывать ноутбук и когда следует отказаться от привычки.

Практически каждый закрывает свой ноутбук легким движением руки - сразу после того, как выключили свой лаптоп (или не выключили). Но правильно ли это? Оказывается, даже в таком нехитром деле есть нюансы, о которых не помешает знать. Рассказываем, как правильно закрыть ноутбук и нужно ли закрывать крышку ноутбука всякий раз, когда его выключают в принципе.

Почему нельзя закрывать крышку ноутбука сразу, как только его выключили

Многие пользователи об этом не задумываются и действуют по инерции - выключили ноут, закрыли. И, вроде как в этом ничего страшного нет. Однако эксперты так делать не советуют.

Дело в том, что после работы лаптопа воздух внутри него нагревается - если сразу же опустить крышку, то он не сможет "выйти". Как результат, ноутбук перегревается и может выйти из строя раньше времени. Поэтому специалисты советуют обождать 5-10 минут, и лишь спустя это время закрывать компьютер.

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Можно ли закрывать ноутбук, не выключая? На самом деле здесь нет однозначного ответа, так как все зависит от обстоятельств. Когда вы просто опускаете крышку ноутбука, то он переходит в "спящий" режим. Это помогает быстрее вернуться к работе, но если система неожиданно отключится, то возможна и потеря данных. Некоторые компьютеры имеют более "глубокий" режим сна - гибернацию, который при пробуждении может занять больше времени, но зато он безопаснее, так как все данные сеанса сохраняет на жестком диске.

Если все-таки вы переживаете о потере информации или же не планируете пользоваться ноутбуком довольно длительное время, то технику лучше выключить.

Можно ли оставлять ноутбук открытым

Можно ли не закрывать крышку ноутбука вообще? Можно, если вы используете лаптоп на одном месте и довольно часто. Закрывать компьютер следует всякий раз, когда вы с ним перемещаетесь, чтобы не повредить технику в открытом виде. Также многие пользователи предпочитают опускать крышку ноута, чтобы внутри на нем не оседала пыль - эта привычка будет полезна также, если вы пользуетесь устройством время от времени.

Кстати, есть целая инструкция, как правильно закрывать ноутбук:

крышку нужно опускать обеими руками, держа ее ближе к центру - если закрывать, держась за угол и одной рукой, то повреждаются петли (ремонт дорогой);

хлопать крышкой нельзя - ее нужно плавно опустить;

давить с усилием тоже не стоит, но стоит проверить, не попало ли что внутрь под крышку.

Также по возможности советуют раз в месяц очищать петли ноутбука с помощью ватной палочки и изопропилового спирта.

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