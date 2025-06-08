Теперь физлица могут перечислить еще меньше денег, чем раньше.

В Украине с 1 июня ужесточились ограничения на банковские переводы - как между картами, так и на счет IBAN. Лимиты были введены в рамках подписанного в декабре 2024 года Меморандума между ведущими украинскими банками с целью борьбы с нелегальными операциями.

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко рассказала УНИАН, какие суммы сейчас разрешено переводить, какие существуют лимиты на переводы, что будет в случае их превышения, и уплачиваются ли налоги с карточных переводов.

Лимиты на переводы с карты на карту с 1 июня

По словам Павленко, ограничения на переводы до 1 июня составляли 150 000 гривен, а с начала этого месяца - уменьшились до 100 000 гривен. При этом, лимиты касаются операций клиентов с неподтвержденными доходами.

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Эксперт отмечает, что банки, которые подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, с 1 июня 2025 года ввели новые лимиты на переводы. Она объясняет, какую сумму можно переводить с карты на карту другому человеку теперь - для клиентов среднего и низкого уровня рисков общая сумма переводов уменьшилась до 100 тысяч гривен в месяц, а для клиентов высокого уровня риска лимит останется на прежнем уровне - 50 тысяч гривен в месяц.

"То есть гражданину при осуществлении перевода необходимо придерживаться этих допустимых коридоров", - отметила банкир.

Какие последствия, если лимиты НБУ на переводы будут превышены

По словам Марины Павленко, при осуществлении операций по переводу клиент получает сообщение о балансе на счете, а также о том, какой лимит перевода денег с карты на карту именно у него. То есть уже изначально он знает, какие "движения" по карте он может осуществить. Конечно, если будущая транзакция может превысить установленный лимит, то она, скорее всего, не будет проведена. В таком случае клиент должен получить сообщение-предупреждение о превышении лимита.

Также эксперт отметила, что блокировка карты - это крайний случай:

"Он может наступить преимущественно из-за нетипичной активности по карте. В таком случае банк сообщит клиенту о причине временной блокировки карты".

Если клиент получил сообщение о блокировке счета, не стоит медлить, вместо этого желательно немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.

После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию.

Марина Павленко отмечает, что в большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение.

Как предотвратить блокировку счета в банке

Эксперт советует ознакомиться с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

"При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца", - говорит банкир.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости - дополнительные документы или объяснения.

По словам Марины Павленко, не стоит использовать карты для незаконных операций или по кодам, которые не соответствуют сути транзакций (мискодинг) и участвовать в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).

Можно ли увеличить лимит переводов - как это сделать

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" отмечает: для того, чтобы увеличить установленный лимит, клиент должен предоставить документальные подтверждения доходов и желательно объяснения, для чего ему увеличен лимит. Стоит помнить, что банк с радостью пойдет навстречу клиенту, если тот будет иметь неоспоримые свидетельства о собственных доходах.

Для подтверждения доходов клиенты могут предоставлять:

справки ОК-5 и ОК-7;

налоговую декларацию;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности;

другие документы, подтверждающие законность полученных доходов.

По словам Марины Павленко, прошло всего несколько дней с начала введения новых лимитов, однако особых "проблем" не произошло: Нацбанк, коммерческие банки заранее позаботились о том, чтобы вовремя проинформировать клиентов о карточных лимитах.

"К тому же напомню, лимиты на переводы в той или иной степени действуют уже около года. Поэтому говорить о том, что на рынке произошла какая-то "сенсация" не уместно. Сейчас мы прогнозируем, что только 2-3% клиентов потенциально могут столкнуться с определенными сложностями при осуществлении карточных переводов", - считает эксперт.

Нужно ли платить налог с денежного перевода в Украине

По словам Павленко, перевод денег с карты на карту не облагается налогом. Зато каждый банк может вводить собственную комиссию, если, например, клиент переводит с карты одной платежной системы на другую или, например, если карты эмитированы разными банками. Размер комиссии может составлять от 0,5% до 1% от суммы перевода (но это касается только собственных средств и не распространяется на кредитные средства). В любом случае комиссия - это плата за услугу, клиент сам должен выбирать воспользоваться ею или нет.

"Но важно отметить, что это не какая-то дополнительная комиссия! Она установлена в пределах РКО (расчетно-кассовых операций). И каждый клиент должен быть проинформирован о размере комиссии, и в каких случаях она будет применяться", - отметила эксперт.

справка Марина Павленко Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА. Окончила Киевский национальный экономический университет, имеет степень магистра по специальности "Учет и аудит". Имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, из которых более 20 лет - в сфере финансового мониторинга. Профессиональная деятельность сосредоточена на предотвращении финансовых преступлений, управлении рисками и обеспечении соответствия банковской деятельности национальному и международному законодательству. Работает в городе Киеве, специализируется на построении эффективной системы финансового мониторинга, взаимодействия с государственными органами, аудиторами и подразделениями внутреннего контроля.

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