Попробуйте приготовить этот малоизвестный рецепт отбивных.

Куриные отбивные - простое блюдо, которое можно готовить каждый день. Процесс приготовления несложный, но не всегда получается с первого раза: мясо может пересушиться, а кляр - подгореть.

Мы знаем, как сделать куриные отбивные в панировке, которая будет идеальной. Сочное мясо в воздушной оболочке понравится абсолютно всем. Этот рецепт мало кому известен, поэтому делитесь с родными.

Куриные отбивные в белковом кляре

Чтобы блюдо было вкусным, мясо обязательно должно быть свежим, а яйца - прямо из холодильника.

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Вам понадобятся продукты:

куриное филе - 750 г;

яйца крупные - 3 шт.;

молоко - 2 стол. л.;

мука - 5 стол. л.;

подсолнечное масло - 50 г;

соль, перец, любимые специи.

Мясо нарезать тонкими кусками, накройте пленкой и отбейте с двух сторон. Посыпьте солью и приправой и оставьте мариноваться на 1 час (если есть время).

Хорошо охлажденные яйца разделить на белок и желток. Желтки смешать с молоком и щепоткой соли с помощью вилки. А белки взбить миксером или венчиком до мягкой и пышной пены (примерно 3-4 минуты).

Разогрейте сковороду с ложкой масла. Мясо сначала окуните в желток, затем обваляйте в муке и наконец опустите во взбитый белок. Готовьте куриные отбивные на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны на небольшом огне. Подавайте с любимым соусом или гарниром.

С таким тройным кляром мясо внутри получается сочным и мягким, а белковое покрытие нежно его обволакивает.

По этому рецепту можно готовить не только куриные отбивные в кляре, но и свиные или говяжьи. Но после жарки их нужно дополнительно протушить под крышкой. А ещё такая панировка подходит для белой рыбы.

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