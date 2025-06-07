Первое полнолуние лета наступит в знаке Стрельца и поможет наконец решить некоторые важные вопросы.

Полнолуние в июне 2025 станет одним из самых "сладких" в году - его называют Клубничной Луной. В этом сезоне она будет особенно примечательной, потому что окажется чрезвычайно низко над горизонтом, из-за чего будет выглядеть необычно большой и яркой. Что символизирует это астрономическое событие, как оно повлияет на разные знаки Зодиака и кому принесет удачу, а кому - испытания, рассказала астролог Ольга Ходарева для УНИАН.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2025 с благоприятными и неблагоприятными датами для разных дел.

Видео дня

Когда полнолуние в июне 2025 и его особенности

Как рассказала УНИАН астролог Ольга Ходарева, полнолуние произойдет 11 июня в 10.43 по киевскому времени в знаке Стрелец.

У этого события есть определенные особенности, обусловленные тем, что оно будет именно в Стрельце. "Этот знак в астрологии очень светлый, он связан с оптимизмом, расширением мировоззрения, урегулированием международных процессов, получением новых знаний, взаимодействием людей разных ментальностей, культур. Повня будет поднимать эти темы", - говорит эксперт.

По ее словам, очень положительным моментом является то, что Юпитер, который управляет знаком Стрелец, за несколько дней до Полнолуния перейдет из Близнецов в знак Зодиака Рак. Это очень сильное положение Юпитера, которое может дать положительный сдвиг в решении каких-то юридических, правовых и международных вопросов.

Почему Клубничное полнолуние так называется

Название полнолуния в июне - Клубничная Луна - не имеет отношения к профессиональной астрологии. Это название спутнику Земли в свое время дали индейцы Северной Америки - полнолуние совпадает с периодом сбора урожая клубники. Сама же Луна никоим образом не напоминает ягоду, хотя ее оттенок в этом июне все-таки можно назвать клубничным.

У других народов это полнолуние звучит по-другому:

Луна Лотоса - у китайцев;

Лошадиная Луна - у кельтов;

Луна Зеленой Кукурузы - у чероки.

В Южном полушарии это Холодная Луна, а также Луна Долгой Ночи, ведь там сейчас холодное время года.

Полнолуние в июне 2025 года наступает незадолго до летнего солнцестояния, а Луна в этот период будет самой низкой в ближайшие 18 лет - в следующий раз подобное явление можно будет увидеть только в 2043-м. Вися низко над горизонтом, она будет казаться значительно больше - это оптическое явление известно как "иллюзия Луны". К тому же, из-за того, что свет будет проходить сквозь плотные слои атмосферы, диск приобретет розовый или красноватый оттенок - почти "клубничный".

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в июне, влияние на знаки Зодиака

Обычно влияние полнолуния мы ощущаем за три дня до события и еще в течение трех дней после него.

Это лунное событие станет благоприятным для людей, в жизни которых актуально решение вопросов с документами, посещение инстанций, особенно тех, что связаны с зарубежными процессами. Например, наступит благоприятное время для оформления загранпаспорта, подачи бумаг на оформление визы. Многие могут получить решение по оформлению виз и вообще по документам, которые как-то связаны с заграницей,

- говорит астролог.

Также это будет хорошее время для регистрации политических организаций, для благотворительных, культурных и спортивных мероприятий, празднований, особенно - семейных (юбилеев, годовщин). Может прийти ясность в процессах, связанных с международным бизнес-сотрудничеством, потому что полнолуние всегда доводит до логического завершения - либо до финала, либо до какого-то этапа в процессе.

Также, по словам эксперта, в июне наступит благоприятное время для планирования путешествий и всего, что связано с образованием, особенно в вузах. Кроме того, удастся наладить связь с влиятельными людьми, потенциальными меценатами.

Что нельзя делать в полнолуние:

бронировать билеты/туры только из-за желания убежать от реальности;

пытаться "спасти" кого-то своими знаниями или мировоззрением;

давать обещания, которые трудно выполнить, особенно о получении каких-то быстрых результатов.

Также стоит перенести переговоры или подписание документов на несколько дней после полнолуния.

Если говорить о конкретных знаках Зодиака, то этот период будет особенно благоприятным для представителей огненной стихии - Стрельца, Овна и Льва. Полнолуние также принесет положительные возможности для Весов и Водолеев - они смогут конструктивно решить важные вопросы. Но для Близнецов, Дев и Рыб июньское полнолуние может "проиграться" более напряженно и потребовать осторожности в действиях и решениях.

Вас также могут заинтересовать новости: