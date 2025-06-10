Раствор из нескольких дешевых ингредиентов очистит унитаз до блеска, а ванная будет благоухать свежестью.

Известковый налет является распространенной проблемой сантехники в регионах с жесткой водой. Минералы, которые в ней содержатся, накапливаются на поверхностях и становятся средой для роста бактерий.

Существует множество магазинных средств от этой проблемы, но мы сегодня рассмотрим, как убрать известковый налет в унитазе натуральным аналогом.

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Как удалить известковый налет внутри унитаза

Неподходящие химикаты могут вступить в реакцию с минералами в налете и сделать его удаление еще более проблематичным.

Эксперт по натуральной очистке Ариана Сторниоло рассказала изданию Express, что легко растворит известковый налет в унитазе.

"Я искала чистящее средство для туалета с нулевыми отходами, которое было бы и простым, и легким в приготовлении. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, кому нравится чистить туалеты? Ну, я наконец-то нашла рецепт, который мне нравится всем сердцем: цитрусовый шипучий туалетный раствор. Его очень просто приготовить, им легко пользоваться, и он оставляет после себя приятный запах в ванной", - отметила Ариана.

Лимонная кислота естественным образом растворяет минералы в известковом налете и разрыхляет его, облегчая очистку. Чтоб убрать известковый налет с унитаза, берем:

100 г лимонной кислоты;

180 г пищевой соды;

цедру одного лимона (по желанию);

25 капель эфирного масла лимона (по желанию).

Смешиваем кислоту, соду и тертую цедру в одной миске. Сода сработает как абразивная основа, которая поможет кислоте прилипать к налету. Эфирное масло можно добавить для более свежего запаха в ванной. Однако важно помнить, что оно токсично для кошек и собак.

Нанесите несколько столовых ложек раствора на проблемные места и оставьте на 10 минут или дольше, если загрязнения очень большие. Когда срок истечет, аккуратно потрите щеткой и налет отпадет. Затем нужно просто смыть воду.

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