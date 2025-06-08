Дженнифер Инглиш рассказала, как актёры переживали релиз проекта.

На IGN Live, прошедшем в рамках Summer Game Fest, актёры Clair Obscur: Expedition 33 устроили настоящее представление: они вышли на сцену в костюмах "багетах" из игры. Эти скины стали мемом в коммьюнити, а в самой игре их можно получить за выполнение побочных активностей.

В интервью участвовали ключевые актёры, за исключением Чарли Кокса и Энди Сёркиса. Отдельно выделился Рич Кибл, исполнивший роль Моноко, он выбрал более скромный наряд: серый костюм и надувной спасательный круг.

На сцене IGN Live актёры обсуждали, чем для них стала Expedition 33, как проходила работа над игрой и почему она так полюбилась аудитории.

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Дженнифер Инглиш, озвучившая Маэль, вспоминала момент перед выходом игры как смесь волнения и тревоги. Она признаётся, что не испытывала такого же давления, как разработчики, но очень переживала за результат: "Мы не были так напряжены, как разработчики, но я очень нервничала, потому что мы вложили в это всю свою любовь и душу и надеялись, что это окупится - и, к счастью, так и произошло".

Бен Старр, исполнивший роль Версо, добавил, что после завершения работы над игрой у актёров наступает особенный момент, когда они уже ничего не контролируют. Он говорил о том, что существует множество внешних факторов, которые влияют на успех релиза, и что он лично ощущал большую ответственность. Ему хотелось, чтобы всё получилось не только ради игроков, но и ради команды, которая вложила в игру невероятное количество труда.

Интересный момент затронула и Дженнифер Инглиш, когда начала говорить о технической стороне озвучки. Она рассказала, насколько изолированной бывает работа в студии: актёры почти всегда записывают реплики в одиночку, представляя сцену и взаимодействие с другими персонажами. Её особенно радует, когда игроки думают, будто герои действительно общались вживую: "В кабинке я чувствую себя очень одиноко. Приходится притворяться. В видеоиграх очень редко попадается партнер по игре. Думаю, всего один или два раза в комнате со мной был другой актер".

Шала Никс, сыгравшая Сиэль, поделилась личной реакцией на отзывы игроков. Она рассказала, что многие писали ей о том, как её персонаж помог им справиться с депрессией и личными переживаниями. Это, по её словам, стало важным подтверждением того, насколько глубокой и эмоциональной получилась игра.

Под конец разговора Бен Старр вернулся к теме эмоций и объяснил, почему люди так остро воспринимают потери персонажей в играх. Он считает, что причина не в трагедии как таковой, а в том, что игрок сначала испытывает радость, привязанность, живую симпатию, и теряет всё это в один момент.

Дополнительно на IGN показали отрывок из грядущего документального фильма, где можно увидеть, как записывались ключевые сцены, включая эмоциональное вступление с участием Гюстава и Софи, а также комические моменты между Моноко и Версо.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Expedition 33 проводили слепой кастинг и не знали, что взяли звезду Baldur's Gate 3. Так в игру попали Бен Старр и Дженнифер Инглиш.

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