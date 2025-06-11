Рассказываем, можно ли посыпать огурцы золой и как сделать подкормку своими руками.

Чтоб вырастить крупные и вкусные овощи, их стоит вовремя удобрять. УНИАН разобрался, можно ли удобрять огурцы золой и как это делать.

Весна в этому году в Украине выдалась экстремально холодной, а потому овощам для хорошего урожая жизненно важна питательная поддержка.

Как удобрить огурцы золой

Такая подкормка обеспечит ваши овощи фосфором, калием, кальцием и магнием. Они очень нужны огурцам во время цветения и плодоношения.

Видео дня

Для начала рассмотрим, как подкормить огурцы золой и уксусом. Для этого в ведре воды нужно развести стакан золы и столько же уксуса (10% раствор). Под каждый куст нужно налить примерно один стакан такого удобрения.

Кроме того, можно раз в неделю подсыпать золу в грунт. Однако важно чередовать эту подкормку с азотистым удобрением.

Также можно сделать более простой, классический раствор. Берем десятилитровое ведро и на треть наполняем его золой. Затем до краев заливаем горячей водой.

Эту смесь нужно настаивать несколько дней, регулярно перемешивая. Для полива раствор разбавляем водой 1 к 10. На один куст уходит около литра. Использовать такую подкормку нужно не чаще чем раз в две недели. Если применять и другие удобрения, то перерывы нужно увеличить.

Подкормка на основе зольного раствора

Рассмотрим, как удобрить золой огурцы с добавлением йода. Для этого в предыдущий настой нужно добавить 10 капель йода и литр молока или сыворотки.

Кроме того, можно добавить к классическому раствору пачку сухих дрожжей, вместо молока и йода, чтоб получить другой вид подкормки.

Самодельное удобрение нужно оставить в теплом месте для брожения. Затем его разбавляем водой и поливаем под корень.

Имея в своем арсенале все эти рецепты, больше не будет вопросов, как удобрять золой огурцы и помидоры.

Вас также могут заинтересовать новости: